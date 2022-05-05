https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html

Украинские СМИ сообщили о причастности Интерпола к розыску Шария

Украинские СМИ сообщили о причастности Интерпола к розыску Шария - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские СМИ сообщили о причастности Интерпола к розыску Шария

Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что к розыску задержанного в Испании украинского блогера и политического... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:19

2022-05-05T13:19

2022-05-05T13:19

в мире

украина

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анатолий шарий

служба безопасности украины

интерпол

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что к розыску задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария был причастен Интерпол.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Шарий, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину."Поступала информация, что он был на своей вилле. Там ли был задержан - этого пока не знаем", - сообщили изданию украинские силовики.С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет". Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, испания, анатолий шарий, служба безопасности украины, интерпол