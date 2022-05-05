Ночная репетиция парада Победы в Москве

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4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.