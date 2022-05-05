https://ria.ru/20220505/repetitsiya-1787006375.html
Ночная репетиция парада Победы в Москве
Ночная репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 05.05.2022
Ночная репетиция парада Победы в Москве
4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
2022-05-05T14:41
2022-05-05T14:41
2022-05-05T14:41
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787005532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2960f8965562da37b098fa324d572a76.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787005532_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_228de7d7847cf32ebe9156068778cad0.jpg
Ночная репетиция парада Победы в Москве
4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
2022-05-05T14:41
true
PT1M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, парад победы, репетиция парада
Ночная репетиция парада Победы в Москве
4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
2022-05-05T14:41
true
PT1M09S
Ночная репетиция парада Победы в Москве
4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.