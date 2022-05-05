16:38 05.05.2022 (обновлено: 17:11 05.05.2022)
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Белоруссии
Лавров и глава МИД Белоруссии Макей в телефонном разговоре обсудили операцию на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, обсудили двустороннее сотрудничество и актуальную международную обстановку, ход российской спецоперации на Украине, сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, чтобы говорить, что все идет "по плану", но полагает, что она "затянулась". Он также отметил, что если США скажут Киеву остановить боевые действия, то конфликт закончится в течение недели.
"Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Согласно пресс-релизу, министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, в том числе, реализацию интеграционных решений высших органов Союзного государства, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.