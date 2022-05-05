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Украина запросила у США противокорабельные ракеты - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/rakety-1786913627.html
Украина запросила у США противокорабельные ракеты
Украина запросила у США противокорабельные ракеты - РИА Новости, 05.05.2022
Украина запросила у США противокорабельные ракеты
Украина просит администрацию США предоставить ей противокорабельные ракеты, а также беспилотники с большой дальностью полета и реактивные системы залпового... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:07
2022-05-05T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
владимир зеленский
сша
украина
россия
нато
мвф
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Украина просит администрацию США предоставить ей противокорабельные ракеты, а также беспилотники с большой дальностью полета и реактивные системы залпового огня, заявил член палаты представителей США Джейсон Кроу, посетивший на прошлой неделе Киев в составе делегации конгресса.Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, а она передала её президенту США Джо Байдену, заявил Кроу. "Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия", — сказал политик телеканалу NBC.По словам Кроу, на Украине "скопилось 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла", этот экспорт необходим для украинской экономики, а также "для предотвращения голода" в Африке и на Ближнем Востоке.Отмечается, что помимо этого Украина хочет получить беспилотники с большой дальностью полета, подходящие для многократного применения, а также реактивные системы залпового огня Himars.Ранее Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подтвердила РИА Новости, что российская сторона направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Содержание ноты она не уточняла.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призвали мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, заявив, что резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786872677.html
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владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, россия, нато, мвф, всемирный банк, в мире
09:07 05.05.2022 (обновлено: 09:41 05.05.2022)
 
Украина запросила у США противокорабельные ракеты

Член палаты представителей США Кроу сообщил о просьбе Киева дать противокорабельные ракеты

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Украина просит администрацию США предоставить ей противокорабельные ракеты, а также беспилотники с большой дальностью полета и реактивные системы залпового огня, заявил член палаты представителей США Джейсон Кроу, посетивший на прошлой неделе Киев в составе делегации конгресса.
Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, а она передала её президенту США Джо Байдену, заявил Кроу. "Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия", — сказал политик телеканалу NBC.
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Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия
По словам Кроу, на Украине "скопилось 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла", этот экспорт необходим для украинской экономики, а также "для предотвращения голода" в Африке и на Ближнем Востоке.
Отмечается, что помимо этого Украина хочет получить беспилотники с большой дальностью полета, подходящие для многократного применения, а также реактивные системы залпового огня Himars.
Ранее Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подтвердила РИА Новости, что российская сторона направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Содержание ноты она не уточняла.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призвали мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, заявив, что резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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