https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786849710.html
Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом
Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом - РИА Новости, 05.05.2022
Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом
Стюардесса назвала эффективные способы борьбы с проблемой многих путешественников — джетлагом, или дискомфортом от резкой смены часовых поясов, сообщает... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:50
2022-05-05T06:50
2022-05-05T06:50
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стюардесса назвала эффективные способы борьбы с проблемой многих путешественников — джетлагом, или дискомфортом от резкой смены часовых поясов, сообщает Express. Бортпроводница американской авиакомпании Шеннон Хилл советует меньше думать о том, сколько сейчас времени дома, чтобы организм быстрее приспособился к новому расписанию. Для этого она рекомендует сразу после взлета перевести часы на всех гаджетах.После путешествия стоит немного вздремнуть. Если заснуть сложно, закройте шторы, выключите свет и наденьте маску для сна, советует она. Еще можно позаниматься спортом, чтобы появилось желание отдохнуть, но без серьезных нагрузок.На следующее после прилета утро отправляйтесь на длительную прогулку или пробежку на свежем воздухе, и вы сразу почувствуете себя лучше.Еще важно избегать обезвоживания — нужно пить достаточное количество воды, снизив употребление кофе и алкоголя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, перелеты, пассажиры, бессонница
Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом
Стюардесса рекомендует больше гулять и пить воды, чтобы победить джетлаг
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Стюардесса назвала эффективные способы борьбы с проблемой многих путешественников — джетлагом, или дискомфортом от резкой смены часовых поясов, сообщает
Express.
Бортпроводница американской авиакомпании Шеннон Хилл советует меньше думать о том, сколько сейчас времени дома, чтобы организм быстрее приспособился к новому расписанию. Для этого она рекомендует сразу после взлета перевести часы на всех гаджетах.
После путешествия стоит немного вздремнуть. Если заснуть сложно, закройте шторы, выключите свет и наденьте маску для сна, советует она. Еще можно позаниматься спортом, чтобы появилось желание отдохнуть, но без серьезных нагрузок.
На следующее после прилета утро отправляйтесь на длительную прогулку или пробежку на свежем воздухе, и вы сразу почувствуете себя лучше.
Еще важно избегать обезвоживания — нужно пить достаточное количество воды, снизив употребление кофе и алкоголя.