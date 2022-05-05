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Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
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Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом
Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом - РИА Новости, 05.05.2022
Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом
Стюардесса назвала эффективные способы борьбы с проблемой многих путешественников — джетлагом, или дискомфортом от резкой смены часовых поясов, сообщает... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:50
2022-05-05T06:50
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стюардесса назвала эффективные способы борьбы с проблемой многих путешественников — джетлагом, или дискомфортом от резкой смены часовых поясов, сообщает Express. Бортпроводница американской авиакомпании Шеннон Хилл советует меньше думать о том, сколько сейчас времени дома, чтобы организм быстрее приспособился к новому расписанию. Для этого она рекомендует сразу после взлета перевести часы на всех гаджетах.После путешествия стоит немного вздремнуть. Если заснуть сложно, закройте шторы, выключите свет и наденьте маску для сна, советует она. Еще можно позаниматься спортом, чтобы появилось желание отдохнуть, но без серьезных нагрузок.На следующее после прилета утро отправляйтесь на длительную прогулку или пробежку на свежем воздухе, и вы сразу почувствуете себя лучше.Еще важно избегать обезвоживания — нужно пить достаточное количество воды, снизив употребление кофе и алкоголя.
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туризм, новости - туризм, туристы, перелеты, пассажиры, бессонница
06:50 05.05.2022
 
Стюардесса рассказала об эффективных способах борьбы с джетлагом

Стюардесса рекомендует больше гулять и пить воды, чтобы победить джетлаг

© Depositphotos / luengo_uaДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Depositphotos / luengo_ua
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стюардесса назвала эффективные способы борьбы с проблемой многих путешественников — джетлагом, или дискомфортом от резкой смены часовых поясов, сообщает Express.
Бортпроводница американской авиакомпании Шеннон Хилл советует меньше думать о том, сколько сейчас времени дома, чтобы организм быстрее приспособился к новому расписанию. Для этого она рекомендует сразу после взлета перевести часы на всех гаджетах.
После путешествия стоит немного вздремнуть. Если заснуть сложно, закройте шторы, выключите свет и наденьте маску для сна, советует она. Еще можно позаниматься спортом, чтобы появилось желание отдохнуть, но без серьезных нагрузок.
На следующее после прилета утро отправляйтесь на длительную прогулку или пробежку на свежем воздухе, и вы сразу почувствуете себя лучше.
Еще важно избегать обезвоживания — нужно пить достаточное количество воды, снизив употребление кофе и алкоголя.
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.09.2018
10 сентября 2018, 08:00Туризм
Город просыпается, а ты засыпаешь. Что такое джетлаг и как с ним бороться
 
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