Рейтинг@Mail.ru
Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220505/ptitsy-1787207022.html
Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды
Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды - РИА Новости, 06.05.2022
Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды
Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода". РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T14:00
2022-05-06T14:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572475611_0:50:3074:1779_1920x0_80_0_0_9dc2ba044ebfc32035d1e428aa0a3bba.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода"."На природных территориях Москвы появились гоголи. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей этих краснокнижных пернатых. Эти утки ежегодно гнездятся на прудах Терлецкого лесопарка природно-исторического парка "Измайлово". Вот и сейчас первых гоголей удалось заснять специалистам Мосприроды", - говорится в сообщении департамента.Отмечается, что чаще всего гоголи встречаются на водоемах, на берегах которых стоят старые деревья. Встречаются случаи заселения гоголями заячьих нор либо полых пней, но они очень редки."Терлецкий лесопарк – одна из самых удобных природных территорий Москвы для гнездования этих краснокнижных пернатых: почти половина растительных сообществ природной территории – старовозрастные сообщества дуба черешчатого, характеризующиеся наличием большого количества трещин и пустот, пригодных для гнездования гоголей. С целью привлечения гоголей для гнездования в Терлецком лесопарке на деревьях вблизи прудов были дополнительно развешаны искусственные дуплянки-гоголятники", - резюмировали в сообщении.
https://ria.ru/20220430/piknik-1786757824.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572475611_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7fff8d000297705f078c4a040a95ecdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосприрода
14:00 05.05.2022 (обновлено: 14:38 06.05.2022)
 

Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОбыкновенный гоголь
Обыкновенный гоголь - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода".
"На природных территориях Москвы появились гоголи. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей этих краснокнижных пернатых. Эти утки ежегодно гнездятся на прудах Терлецкого лесопарка природно-исторического парка "Измайлово". Вот и сейчас первых гоголей удалось заснять специалистам Мосприроды", - говорится в сообщении департамента.
Отдыхающие на берегу Филькиного озера в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 15:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы
Отмечается, что чаще всего гоголи встречаются на водоемах, на берегах которых стоят старые деревья. Встречаются случаи заселения гоголями заячьих нор либо полых пней, но они очень редки.
"Терлецкий лесопарк – одна из самых удобных природных территорий Москвы для гнездования этих краснокнижных пернатых: почти половина растительных сообществ природной территории – старовозрастные сообщества дуба черешчатого, характеризующиеся наличием большого количества трещин и пустот, пригодных для гнездования гоголей. С целью привлечения гоголей для гнездования в Терлецком лесопарке на деревьях вблизи прудов были дополнительно развешаны искусственные дуплянки-гоголятники", - резюмировали в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала