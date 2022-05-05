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Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды
Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды - РИА Новости, 06.05.2022
Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды
Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода". РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T14:00
2022-05-05T14:00
2022-05-06T14:38
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода"."На природных территориях Москвы появились гоголи. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей этих краснокнижных пернатых. Эти утки ежегодно гнездятся на прудах Терлецкого лесопарка природно-исторического парка "Измайлово". Вот и сейчас первых гоголей удалось заснять специалистам Мосприроды", - говорится в сообщении департамента.Отмечается, что чаще всего гоголи встречаются на водоемах, на берегах которых стоят старые деревья. Встречаются случаи заселения гоголями заячьих нор либо полых пней, но они очень редки."Терлецкий лесопарк – одна из самых удобных природных территорий Москвы для гнездования этих краснокнижных пернатых: почти половина растительных сообществ природной территории – старовозрастные сообщества дуба черешчатого, характеризующиеся наличием большого количества трещин и пустот, пригодных для гнездования гоголей. С целью привлечения гоголей для гнездования в Терлецком лесопарке на деревьях вблизи прудов были дополнительно развешаны искусственные дуплянки-гоголятники", - резюмировали в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, мосприрода
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода".
"На природных территориях Москвы
появились гоголи. Специалисты Мосприроды
заметили первых представителей этих краснокнижных пернатых. Эти утки ежегодно гнездятся на прудах Терлецкого лесопарка природно-исторического парка "Измайлово". Вот и сейчас первых гоголей удалось заснять специалистам Мосприроды", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что чаще всего гоголи встречаются на водоемах, на берегах которых стоят старые деревья. Встречаются случаи заселения гоголями заячьих нор либо полых пней, но они очень редки.
"Терлецкий лесопарк – одна из самых удобных природных территорий Москвы для гнездования этих краснокнижных пернатых: почти половина растительных сообществ природной территории – старовозрастные сообщества дуба черешчатого, характеризующиеся наличием большого количества трещин и пустот, пригодных для гнездования гоголей. С целью привлечения гоголей для гнездования в Терлецком лесопарке на деревьях вблизи прудов были дополнительно развешаны искусственные дуплянки-гоголятники", - резюмировали в сообщении.