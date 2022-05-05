https://ria.ru/20220505/ptitsy-1787207022.html

Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды

Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды - РИА Новости, 06.05.2022

Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды

Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода". РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T14:00

2022-05-05T14:00

2022-05-06T14:38

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мосприрода

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей краснокнижных птиц гоголей на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосприрода"."На природных территориях Москвы появились гоголи. Специалисты Мосприроды заметили первых представителей этих краснокнижных пернатых. Эти утки ежегодно гнездятся на прудах Терлецкого лесопарка природно-исторического парка "Измайлово". Вот и сейчас первых гоголей удалось заснять специалистам Мосприроды", - говорится в сообщении департамента.Отмечается, что чаще всего гоголи встречаются на водоемах, на берегах которых стоят старые деревья. Встречаются случаи заселения гоголями заячьих нор либо полых пней, но они очень редки."Терлецкий лесопарк – одна из самых удобных природных территорий Москвы для гнездования этих краснокнижных пернатых: почти половина растительных сообществ природной территории – старовозрастные сообщества дуба черешчатого, характеризующиеся наличием большого количества трещин и пустот, пригодных для гнездования гоголей. С целью привлечения гоголей для гнездования в Терлецком лесопарке на деревьях вблизи прудов были дополнительно развешаны искусственные дуплянки-гоголятники", - резюмировали в сообщении.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода