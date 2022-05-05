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Против избившего кошку жителя Химок завели уголовное дело - РИА Новости, 05.05.2022
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Против избившего кошку жителя Химок завели уголовное дело
Против избившего кошку жителя Химок завели уголовное дело - РИА Новости, 05.05.2022
Против избившего кошку жителя Химок завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Московской области против местного жителя, жестоко избивавшего кошку, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:40
2022-05-05T15:47
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
telegram (приложение)
общество
животные
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Московской области против местного жителя, жестоко избивавшего кошку, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована видеозапись, на которой мужчина с силой швыряет животное на землю и бьет ногами. В пресс-службе ГУМВД по Подмосковью ранее сообщали, что инцидент произошел возле одного из домов на проспекте Мельникова в Химках."В отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко обращался с животным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ", - сказала Петрова.Максимальное наказание по указанной статье предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемого зовут Дмитрий Задорожный. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал видео, в котором сообщил, что животное тогда не пострадало и что следы крови в подъезде остались не от него. "Кот разрезал мне ноги, руки в мясо. Я пытался его загнать в этом состоянии домой. С переменным успехом мне это удалось, он просидел в переноске до утра, в этом же бешеном состоянии. После чего я отнес его в парк "Куркино", где его забрали волонтеры", - заявил мужчина.
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химки
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), telegram (приложение), общество, животные
15:40 05.05.2022 (обновлено: 15:47 05.05.2022)
 
Против избившего кошку жителя Химок завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело против мужчины, избивавшего кошку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль правоохранительных органов
Автомобиль правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Московской области против местного жителя, жестоко избивавшего кошку, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована видеозапись, на которой мужчина с силой швыряет животное на землю и бьет ногами. В пресс-службе ГУМВД по Подмосковью ранее сообщали, что инцидент произошел возле одного из домов на проспекте Мельникова в Химках.
"В отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко обращался с животным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ", - сказала Петрова.
Максимальное наказание по указанной статье предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемого зовут Дмитрий Задорожный. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал видео, в котором сообщил, что животное тогда не пострадало и что следы крови в подъезде остались не от него. "Кот разрезал мне ноги, руки в мясо. Я пытался его загнать в этом состоянии домой. С переменным успехом мне это удалось, он просидел в переноске до утра, в этом же бешеном состоянии. После чего я отнес его в парк "Куркино", где его забрали волонтеры", - заявил мужчина.
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