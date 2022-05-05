https://ria.ru/20220505/produktsiya-1786924678.html

Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области

Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2022

Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области

Российская продукция появилась на прилавках магазинов Херсонской области на юге Украины, в регионе не допущена гуманитарная катастрофа, заявил заместитель... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:14

2022-05-05T10:14

2022-05-05T10:14

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Российская продукция появилась на прилавках магазинов Херсонской области на юге Украины, в регионе не допущена гуманитарная катастрофа, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом."Мы потихоньку переходим на взаиморасчеты в рублях. В магазины приходит качественная продукция из Российской Федерации. Идет открытая торговля, созданы все условия для предпринимателей. У нас проблем с топливом и продуктами питания, с хлебом, благодаря нашим братским республикам и в целом великой России", - сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".По его словам, в числе первых поддержку региону оказали власти Крыма, благодаря чему удалось не допустить гуманитарной катастрофы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220429/bank-1786218690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сергей лавров, херсонская область , украина, россия, в мире