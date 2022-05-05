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Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/produktsiya-1786924678.html
Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области
Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2022
Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области
Российская продукция появилась на прилавках магазинов Херсонской области на юге Украины, в регионе не допущена гуманитарная катастрофа, заявил заместитель... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:14
2022-05-05T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
херсонская область
украина
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Российская продукция появилась на прилавках магазинов Херсонской области на юге Украины, в регионе не допущена гуманитарная катастрофа, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом."Мы потихоньку переходим на взаиморасчеты в рублях. В магазины приходит качественная продукция из Российской Федерации. Идет открытая торговля, созданы все условия для предпринимателей. У нас проблем с топливом и продуктами питания, с хлебом, благодаря нашим братским республикам и в целом великой России", - сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".По его словам, в числе первых поддержку региону оказали власти Крыма, благодаря чему удалось не допустить гуманитарной катастрофы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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владимир путин, сергей лавров, херсонская область , украина, россия, в мире
10:14 05.05.2022
 
Российская продукция появилась в магазинах Херсонской области

Российская продукция появилась на прилавках в магазинах Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБатон
Батон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Российская продукция появилась на прилавках магазинов Херсонской области на юге Украины, в регионе не допущена гуманитарная катастрофа, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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"Мы потихоньку переходим на взаиморасчеты в рублях. В магазины приходит качественная продукция из Российской Федерации. Идет открытая торговля, созданы все условия для предпринимателей. У нас проблем с топливом и продуктами питания, с хлебом, благодаря нашим братским республикам и в целом великой России", - сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".
По его словам, в числе первых поддержку региону оказали власти Крыма, благодаря чему удалось не допустить гуманитарной катастрофы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ЛавровХерсонская областьУкраинаРоссияВ мире
 
 
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