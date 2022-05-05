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ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции - РИА Новости, 05.05.2022
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ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции
ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции - РИА Новости, 05.05.2022
ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции
Клиентам ВТБ Мои Инвестиции стала доступна универсальная версия этого мобильного приложения (18+) для всех смартфонов и планшетов, сообщает ВТБ. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:27
2022-05-05T14:27
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Клиентам ВТБ Мои Инвестиции стала доступна универсальная версия этого мобильного приложения (18+) для всех смартфонов и планшетов, сообщает ВТБ.Новая версия ВТБ Мои Инвестиции доступна из мобильных браузеров и не требует скачиваний из магазинов приложений. Версия сохранила функционал приложения ВТБ Мои Инвестиции и полностью повторяет его интерфейс. Пользователи могут разместить ярлык приложения для быстрого доступа к нему на экране своего устройства."Приложение ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным услугам и инструментам группы и неоднократно получало премии как лучший качественный и комплексный сервис для решения финансовых потребностей клиентов. Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек", - отметили в банке.
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Артем Смирнов
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новости компаний - экономика, втб, россия
14:27 05.05.2022
 

ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Клиентам ВТБ Мои Инвестиции стала доступна универсальная версия этого мобильного приложения (18+) для всех смартфонов и планшетов, сообщает ВТБ.
Новая версия ВТБ Мои Инвестиции доступна из мобильных браузеров и не требует скачиваний из магазинов приложений. Версия сохранила функционал приложения ВТБ Мои Инвестиции и полностью повторяет его интерфейс. Пользователи могут разместить ярлык приложения для быстрого доступа к нему на экране своего устройства.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:17
ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП
"Приложение ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным услугам и инструментам группы и неоднократно получало премии как лучший качественный и комплексный сервис для решения финансовых потребностей клиентов. Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек", - отметили в банке.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБРоссия
 
 
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