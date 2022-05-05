https://ria.ru/20220505/prilozhenie-1787002461.html

ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции

ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции - РИА Новости, 05.05.2022

ВТБ запустил универсальную версию приложения ВТБ Мои Инвестиции

Клиентам ВТБ Мои Инвестиции стала доступна универсальная версия этого мобильного приложения (18+) для всех смартфонов и планшетов, сообщает ВТБ. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:27

2022-05-05T14:27

2022-05-05T14:27

новости компаний - экономика

втб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Клиентам ВТБ Мои Инвестиции стала доступна универсальная версия этого мобильного приложения (18+) для всех смартфонов и планшетов, сообщает ВТБ.Новая версия ВТБ Мои Инвестиции доступна из мобильных браузеров и не требует скачиваний из магазинов приложений. Версия сохранила функционал приложения ВТБ Мои Инвестиции и полностью повторяет его интерфейс. Пользователи могут разместить ярлык приложения для быстрого доступа к нему на экране своего устройства."Приложение ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным услугам и инструментам группы и неоднократно получало премии как лучший качественный и комплексный сервис для решения финансовых потребностей клиентов. Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек", - отметили в банке.

https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия