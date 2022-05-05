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Додон считает, что провокации в Приднестровье продолжатся - РИА Новости, 05.05.2022
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Додон считает, что провокации в Приднестровье продолжатся
Додон считает, что провокации в Приднестровье продолжатся - РИА Новости, 05.05.2022
Додон считает, что провокации в Приднестровье продолжатся
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что провокации в Приднестровье могут продолжиться и заинтересованы в этом внешние силы, которые хотят обострить... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:02
2022-05-05T19:02
в мире
молдавия
игорь додон
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что провокации в Приднестровье могут продолжиться и заинтересованы в этом внешние силы, которые хотят обострить ситуацию в регионе."Я не вижу смысла, чтобы Тирасполь раскачивал лодку, думаю, что за этим стоят те, кто хочет здесь открыть второй фронт, развязать войну в этом регионе, хотя это не нужно ни левому, ни правому берегу. Я не исключаю, что провокации будут и дальше, они будут идти по нарастающей", - заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.Он выразил твердую убежденность, что Приднестровье не намерено атаковать ни правый берег Днестра, ни Украину. Подобной опасности не существует. "Риски исходят только от руководства Молдавии - они могут что-то наделать, я понимаю, что на них давят. Если не справляются с давлением - пусть подадут в отставку, потому иначе они войдут в историю как те, кто втянул Молдову в конфликт", - подчеркнул Додон.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
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в мире, молдавия, игорь додон, приднестровская молдавская республика, тирасполь
19:02 05.05.2022
 
Додон считает, что провокации в Приднестровье продолжатся

Додон: внешние силы, желающие обострить ситуацию в ПМР, заинтересованы в новых провокациях

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что провокации в Приднестровье могут продолжиться и заинтересованы в этом внешние силы, которые хотят обострить ситуацию в регионе.
"Я не вижу смысла, чтобы Тирасполь раскачивал лодку, думаю, что за этим стоят те, кто хочет здесь открыть второй фронт, развязать войну в этом регионе, хотя это не нужно ни левому, ни правому берегу. Я не исключаю, что провокации будут и дальше, они будут идти по нарастающей", - заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.
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Он выразил твердую убежденность, что Приднестровье не намерено атаковать ни правый берег Днестра, ни Украину. Подобной опасности не существует. "Риски исходят только от руководства Молдавии - они могут что-то наделать, я понимаю, что на них давят. Если не справляются с давлением - пусть подадут в отставку, потому иначе они войдут в историю как те, кто втянул Молдову в конфликт", - подчеркнул Додон.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияИгорь ДодонПриднестровская Молдавская РеспубликаТирасполь
 
 
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