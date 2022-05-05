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МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе - РИА Новости, 05.05.2022
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МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе
МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе - РИА Новости, 05.05.2022
МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе
В Тирасполе рассчитывают на благоразумие Кишенева и Киева и их отказ от эскалации ситуации в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:08
2022-05-05T11:20
в мире
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молдавия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Тирасполе рассчитывают на благоразумие Кишенева и Киева и их отказ от эскалации ситуации в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев."Мы призываем наших соседей и на Украине, и в Молдове к спокойствию, к взвешенным решениями к тому, чтобы не допустить эскалации обстановки", - заявил Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что в Приднестровье надеются на то, что молдавская сторона "будет сохранять выдержку и спокойствие, будет продолжать участвовать в миротворческой операции и делать все, чтобы не допустить эскалации"."Поскольку вряд ли буду выигравшие от подобного рода действий. Мы рассчитываем, что молдавское руководство проявит благоразумие и посмотрит на ситуацию со всех точек зрения, более комплексно, и не допустит скатывание региональной обстановки к военному конфликту. Мы очень рассчитываем на адекватные действия молдавской стороны, но каких-то серьезных сложных сценариев я бы тоже не стал исключать, поскольку ситуация очень непредсказуемая", - резюмировал Игнатьев.
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в мире, украина, молдавия, россия
11:08 05.05.2022 (обновлено: 11:20 05.05.2022)
 
МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе

Глава МИД ПМР Игнатьев призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПриднестровье
Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Тирасполе рассчитывают на благоразумие Кишенева и Киева и их отказ от эскалации ситуации в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
"Мы призываем наших соседей и на Украине, и в Молдове к спокойствию, к взвешенным решениями к тому, чтобы не допустить эскалации обстановки", - заявил Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что в Приднестровье надеются на то, что молдавская сторона "будет сохранять выдержку и спокойствие, будет продолжать участвовать в миротворческой операции и делать все, чтобы не допустить эскалации".
"Поскольку вряд ли буду выигравшие от подобного рода действий. Мы рассчитываем, что молдавское руководство проявит благоразумие и посмотрит на ситуацию со всех точек зрения, более комплексно, и не допустит скатывание региональной обстановки к военному конфликту. Мы очень рассчитываем на адекватные действия молдавской стороны, но каких-то серьезных сложных сценариев я бы тоже не стал исключать, поскольку ситуация очень непредсказуемая", - резюмировал Игнатьев.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 11:04
В МВД Украины сожалеют, что не могут вторгнуться в Приднестровье
 
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