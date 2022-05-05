https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1786937343.html

МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе

МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе - РИА Новости, 05.05.2022

МИД ПМР призвал Киев и Кишинев избегать эскалации в регионе

В Тирасполе рассчитывают на благоразумие Кишенева и Киева и их отказ от эскалации ситуации в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:08

2022-05-05T11:08

2022-05-05T11:20

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Тирасполе рассчитывают на благоразумие Кишенева и Киева и их отказ от эскалации ситуации в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев."Мы призываем наших соседей и на Украине, и в Молдове к спокойствию, к взвешенным решениями к тому, чтобы не допустить эскалации обстановки", - заявил Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что в Приднестровье надеются на то, что молдавская сторона "будет сохранять выдержку и спокойствие, будет продолжать участвовать в миротворческой операции и делать все, чтобы не допустить эскалации"."Поскольку вряд ли буду выигравшие от подобного рода действий. Мы рассчитываем, что молдавское руководство проявит благоразумие и посмотрит на ситуацию со всех точек зрения, более комплексно, и не допустит скатывание региональной обстановки к военному конфликту. Мы очень рассчитываем на адекватные действия молдавской стороны, но каких-то серьезных сложных сценариев я бы тоже не стал исключать, поскольку ситуация очень непредсказуемая", - резюмировал Игнатьев.

https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1786935654.html

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