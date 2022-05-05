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Моди и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Моди и Макрон обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2022

Моди и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон достигли широкого понимания позиций друг друга по Украине, заявил первый заместитель... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T00:58

2022-05-05T00:58

2022-05-05T00:58

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон достигли широкого понимания позиций друг друга по Украине, заявил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра.Кватра отметил, что "премьер-министр Моди дал очень подробное понимание того, откуда исходила позиция Индии, которая призывает к немедленному прекращению боевых действий и урегулированию текущей ситуации посредством дипломатии и диалога"."Два лидера также очень подробно обменялись мнениями о каскадном воздействии ситуации на Украине с точки зрения глобальной нехватки продовольствия, нехватки товаров, таких как удобрения, и о том, как две страны могут сотрудничать, чтобы решить некоторые из этих проблем", — добавил он, отметив, что Индия и Франция "договорились поддерживать связь и очень тесно координировать свои действия"."Так что по мере развития ситуации они могут как по отдельности, так и вместе играть конструктивную роль в ситуации, чтобы все эти проблемы могли быть решены... И это очень широкая предметная область, и обсуждать можно все, что угодно, и это возможно с точки зрения того, о чем две страны в конечном итоге могут договориться", — сказал он.В понедельник Моди начал первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита намерен обсудить вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.Ранее Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призвали мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, заявив, что резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/neft-1786836315.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

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