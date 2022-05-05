https://ria.ru/20220505/pozhary-1787039029.html

В 77 регионах России зафиксировали природные пожары

В 77 регионах России зафиксировали природные пожары - РИА Новости, 05.05.2022

В 77 регионах России зафиксировали природные пожары

В 77 регионах России зафиксированы природные пожары, особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:33

2022-05-05T16:33

2022-05-05T16:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

александр чуприян

происшествия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В 77 регионах России зафиксированы природные пожары, особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян."Пожары уже отмечены в 77 субъектах, это почти в каждом субъекте. А вот особый противопожарный режим введен в 46 субъектах Российской Федерации, считайте, что в половине всех субъектов РФ", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в МЧС сообщали, что особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен в 42 регионах России. На территории страны действуют 62 очага природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.По КоАП РФ, за нарушение особого противопожарного режима на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220501/pozhary-1786409328.html

россия

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Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр чуприян, происшествия