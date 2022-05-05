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В 77 регионах России зафиксировали природные пожары - РИА Новости, 05.05.2022
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В 77 регионах России зафиксировали природные пожары
В 77 регионах России зафиксировали природные пожары - РИА Новости, 05.05.2022
В 77 регионах России зафиксировали природные пожары
В 77 регионах России зафиксированы природные пожары, особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:33
2022-05-05T16:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
александр чуприян
происшествия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В 77 регионах России зафиксированы природные пожары, особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян."Пожары уже отмечены в 77 субъектах, это почти в каждом субъекте. А вот особый противопожарный режим введен в 46 субъектах Российской Федерации, считайте, что в половине всех субъектов РФ", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в МЧС сообщали, что особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен в 42 регионах России. На территории страны действуют 62 очага природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.По КоАП РФ, за нарушение особого противопожарного режима на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей"
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр чуприян, происшествия
16:33 05.05.2022
 
В 77 регионах России зафиксировали природные пожары

В 77 регионах России зафиксировали природные пожары, в 46 действует особый режим

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В 77 регионах России зафиксированы природные пожары, особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
"Пожары уже отмечены в 77 субъектах, это почти в каждом субъекте. А вот особый противопожарный режим введен в 46 субъектах Российской Федерации, считайте, что в половине всех субъектов РФ", - сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в МЧС сообщали, что особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен в 42 регионах России. На территории страны действуют 62 очага природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.
По КоАП РФ, за нарушение особого противопожарного режима на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 02:46
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлександр ЧуприянПроисшествия
 
 
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