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В деловую программу ПМЭФ включена дискуссия "Партнерство в Евразии"

В деловую программу ПМЭФ включена дискуссия "Партнерство в Евразии" - РИА Новости, 05.05.2022

В деловую программу ПМЭФ включена дискуссия "Партнерство в Евразии"

Экспертная дискуссия "Партнерство в Евразии: новые возможности" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:58

2022-05-05T10:58

2022-05-05T10:58

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 мая – Фонд Росконгресс. Экспертная дискуссия "Партнерство в Евразии: новые возможности" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня 2022 года в КВЦ "Экспофорум".Экономики Евразии столкнулись с комплексом серьезных вызовов – инфляционными рисками, вопросами продовольственной и энергетической безопасности, растущей геополитической напряженностью. Остается актуальной климатическая повестка и связанная с ней технологическая трансформация. Масштабные задачи, стоящие перед государствами и компаниями Евразии, должны решаться в условиях переформатирования традиционных институтов международной торговли и финансов, на которых десятилетиями базировалась мировая экономика. Требуются решения, которые позволят государствам Евразии эффективно реагировать на эти вызовы."Объединение усилий государств Евразии для решения глобальных проблем, поддержки экономики в сложный период пандемии коронавирусной инфекции уже показало свою эффективность. Сегодня мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами фрагментации, преодоление которых возможно только через партнерства, в основе которых будут взаимные интересы и нацеленность на устойчивое развитие. В долгосрочной перспективе выиграют те страны, которые смогут выстроить между собой максимально благоприятные взаимоотношения, создавая основу для будущего Большого евразийского партнерства", – подчеркнул член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.Новая реальность только усиливает задачу формирования Большого евразийского партнерства, которое будет складываться из отдельных субрегиональных партнерств – своего рода строительных блоков будущего общеевразийского здания, на основе общего интереса участников и взаимных технологических, логистических, инфраструктурных предложений. Необходимые решения, многие из которых уже начали формироваться в пандемийный период, лежат в плоскости укрепления региональной интеграции, развития новых инструментов финансирования торговли и расчетов в национальных валютах, цифровизации торговли и транспортных маршрутов, решения задач технологического суверенитета и основанных на лучших технологиях кооперационных проектах.Участники сессии обсудят, каковы приоритетные задачи устойчивого развития, которые могут решаться через партнерство в Евразии, каков потенциал снижения рисков продовольственной и энергетической безопасности за счет сотрудничества в Евразии, кем являются экономики Евразии в контексте глобальной технологической трансформации – партнерами или конкурентами, могут ли партнерства в Евразии компенсировать слабеющие многосторонние механизмы, а также что необходимо для создания устойчивой инфраструктуры регионального сотрудничества.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума.Telegram:ВК:Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы