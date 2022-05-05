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МИД назвал осквернение памятников советским воинам ударом в спину - РИА Новости, 05.05.2022
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МИД назвал осквернение памятников советским воинам ударом в спину
МИД назвал осквернение памятников советским воинам ударом в спину - РИА Новости, 05.05.2022
МИД назвал осквернение памятников советским воинам ударом в спину
В МИД РФ решительно осуждают осквернение советских воинских мемориалов в Прибалтике в преддверии 9 мая, говорится в комментарии официального представителя МИД... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:45
2022-05-05T23:45
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прибалтика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В МИД РФ решительно осуждают осквернение советских воинских мемориалов в Прибалтике в преддверии 9 мая, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."В преддверии 9 мая в странах Прибалтики... заметно активизировались взрощенные за последние десятилетия тёмные силы пособников фашизма и их последователей. Решительно осуждаем подлые, совершаемые под покровом ночи, вылазки по осквернению воинских мемориалов. Расцениваем их как удар в спину", - говорится в комментарии.В МИД РФ также подчеркнули, что "бесчинства" в отношении советских памятников происходят в странах, которые при вступлении в ЕС декларировали свою приверженность европейским демократическим ценностям."В Брюсселе же предпочитают упорно не замечать эти постыдные акции вандализма. Напоминаем в этой связи европейским чиновникам, что неонацизм, в какие бы одежды он ни рядился, всё равно останется таковым, будь то в Прибалтике или на Украине", - заключили в МИД РФ.Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.
https://ria.ru/20220505/zhitomir-1787007305.html
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в мире, россия, прибалтика
23:45 05.05.2022
 
МИД назвал осквернение памятников советским воинам ударом в спину

МИД назвал осквернение памятников советским воинам в Прибалтике ударом в спину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В МИД РФ решительно осуждают осквернение советских воинских мемориалов в Прибалтике в преддверии 9 мая, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В преддверии 9 мая в странах Прибалтики... заметно активизировались взрощенные за последние десятилетия тёмные силы пособников фашизма и их последователей. Решительно осуждаем подлые, совершаемые под покровом ночи, вылазки по осквернению воинских мемориалов. Расцениваем их как удар в спину", - говорится в комментарии.
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В МИД РФ также подчеркнули, что "бесчинства" в отношении советских памятников происходят в странах, которые при вступлении в ЕС декларировали свою приверженность европейским демократическим ценностям.
"В Брюсселе же предпочитают упорно не замечать эти постыдные акции вандализма. Напоминаем в этой связи европейским чиновникам, что неонацизм, в какие бы одежды он ни рядился, всё равно останется таковым, будь то в Прибалтике или на Украине", - заключили в МИД РФ.
Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.
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