https://ria.ru/20220505/oruzhie-1786996062.html

Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым

Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия является недопустимым. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:00

2022-05-05T14:00

2022-05-05T14:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

ядерное оружие

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия является недопустимым.Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, журналист Ассошиэйтед Пресс во время интервью в четверг поинтересовался мнением Александра Лукашенко касательно гипотетической возможности применения ядерного оружия в случае затягивания военных действий на Украине."Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.Он подчеркнул, что "применение ядерного оружия недопустимо". "Может Россия или не может - это вам надо задать руководству России этот вопрос", - посоветовал Лукашенко журналисту.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/nato-1786864855.html

https://ria.ru/20220430/provokatsii-1786287217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие, сша