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Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/oruzhie-1786996062.html
Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым
Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия является недопустимым. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:00
2022-05-05T14:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
ядерное оружие
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия является недопустимым.Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, журналист Ассошиэйтед Пресс во время интервью в четверг поинтересовался мнением Александра Лукашенко касательно гипотетической возможности применения ядерного оружия в случае затягивания военных действий на Украине."Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.Он подчеркнул, что "применение ядерного оружия недопустимо". "Может Россия или не может - это вам надо задать руководству России этот вопрос", - посоветовал Лукашенко журналисту.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/nato-1786864855.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие, сша
14:00 05.05.2022 (обновлено: 14:08 05.05.2022)
 
Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым

Президент Белоруссии Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия является недопустимым.
Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, журналист Ассошиэйтед Пресс во время интервью в четверг поинтересовался мнением Александра Лукашенко касательно гипотетической возможности применения ядерного оружия в случае затягивания военных действий на Украине.
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"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Он подчеркнул, что "применение ядерного оружия недопустимо". "Может Россия или не может - это вам надо задать руководству России этот вопрос", - посоветовал Лукашенко журналисту.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЯдерное оружиеСША
 
 
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