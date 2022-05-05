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Власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе, пишут СМИ
Власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
Власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе, пишут СМИ
Французские власти арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном берегу, сообщает издание Nice Matin. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:26
2022-05-05T13:26
2022-05-05T13:26
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Французские власти арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном берегу, сообщает издание Nice Matin.Как пишет издание, вилла была куплена в конце 1990-х годов компанией Akinita, главным акционером которой до 2015 года была бывшая жена Фридмана Ольга Айзиман. Позднее 99% акций были переданы дочерям бизнесмена.По данным издания, семья Фридмана сдавала роскошную виллу в аренду примерно за 4,5 тысячи евро в сутки. Особняк площадью 580 квадратных метров имеет десять комнат, выход к морю. В нем также есть сауна, турецкая баня, джакузи и даже частная вертолетная площадка.В конце марта Фридман, который родился во Львове, а с 2015 года живет в Лондоне, заявил, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан, а также практически нет денег "даже на услуги уборщицы".Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие. -0-
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антон силуанов, владимир путин, россия, украина, львов, swift, втб
Власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе, пишут СМИ
Nice Matin: власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе