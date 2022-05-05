Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мэр Приходько: мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Продолжает поступать информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях жилого фонда Горловки, полученных в ходе обстрелов (со стороны - ред.) украинских вооруженных формирований. По оперативной информации в поселке шахты Гагарина по ул. 40 лет Октября, 35 погиб мужчина", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.