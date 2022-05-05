https://ria.ru/20220505/obstrel-1787081271.html

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:44

2022-05-05T19:44

2022-05-05T19:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина