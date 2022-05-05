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Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка в ДНР

Украинские войска в четверг обстреляли поселок Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:49

2022-05-05T18:49

2022-05-05T18:49

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли поселок Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр