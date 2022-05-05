Украинские войска дважды обстреляли Озеряновку в ДНР
ДНР в СЦКК: украинские войска дважды обстреляли Озеряновку, в том числе из "Градов"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг дважды обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка, выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, 15.35 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Озеряновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.