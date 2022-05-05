https://ria.ru/20220505/obstrel-1786969081.html

СК возбудил дело после нового обстрела Донецка

СК возбудил дело после нового обстрела Донецка - РИА Новости, 05.05.2022

СК возбудил дело после нового обстрела Донецка

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении должностных лиц из командного состава бригады украинских войск после обстрела Петровского района Донецка,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:34

2022-05-05T12:34

2022-05-05T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

донецк (днр)

петровский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении должностных лиц из командного состава бригады украинских войск после обстрела Петровского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в релизе.Установлено, что днем 16 апреля с территории, находящейся под контролем военнослужащих 56-й ОМБ, из артиллерийского вооружения был обстрелян жилой квартал Петровского района города Донецка. Подросток получил осколочные ранения."Военные следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей произошедшего. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления", - заключили в ведомстве.

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донецк (днр)

петровский район

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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка 2022-05-05T12:34 true PT0M17S

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Людмила Скопинцева

происшествия, донецк (днр), петровский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр