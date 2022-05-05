https://ria.ru/20220505/obstrel-1786969081.html
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка - РИА Новости, 05.05.2022
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка
Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении должностных лиц из командного состава бригады украинских войск после обстрела Петровского района Донецка,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:34
2022-05-05T12:34
2022-05-05T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
донецк (днр)
петровский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69e6a4e67a294c8f177888040ec1c5ef.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении должностных лиц из командного состава бригады украинских войск после обстрела Петровского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в релизе.Установлено, что днем 16 апреля с территории, находящейся под контролем военнослужащих 56-й ОМБ, из артиллерийского вооружения был обстрелян жилой квартал Петровского района города Донецка. Подросток получил осколочные ранения."Военные следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей произошедшего. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20220505/pensioner-1786949626.html
донецк (днр)
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d841c8f1088dcb2943a3c9389be6b8ce.jpg
Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
2022-05-05T12:34
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), петровский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка
Следственный комитет России возбудил дело после обстрела Петровского района Донецка