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СК возбудил дело после нового обстрела Донецка - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/obstrel-1786969081.html
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка - РИА Новости, 05.05.2022
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка
Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении должностных лиц из командного состава бригады украинских войск после обстрела Петровского района Донецка,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:34
2022-05-05T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
донецк (днр)
петровский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении должностных лиц из командного состава бригады украинских войск после обстрела Петровского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в релизе.Установлено, что днем 16 апреля с территории, находящейся под контролем военнослужащих 56-й ОМБ, из артиллерийского вооружения был обстрелян жилой квартал Петровского района города Донецка. Подросток получил осколочные ранения."Военные следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей произошедшего. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления", - заключили в ведомстве.
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донецк (днр)
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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
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происшествия, донецк (днр), петровский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:34 05.05.2022
 
СК возбудил дело после нового обстрела Донецка

Следственный комитет России возбудил дело после обстрела Петровского района Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении должностных лиц из командного состава бригады украинских войск после обстрела Петровского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в релизе.
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 11:51Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома64-летний пенсионер и бывший звеньевой шахты "Октябрьская" из Донецка Николай Шулипа рассказал, как переживал обстрелы своего дома и спасал дело всей жизни.
Установлено, что днем 16 апреля с территории, находящейся под контролем военнослужащих 56-й ОМБ, из артиллерийского вооружения был обстрелян жилой квартал Петровского района города Донецка. Подросток получил осколочные ранения.
"Военные следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей произошедшего. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления", - заключили в ведомстве.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияДонецк (ДНР)Петровский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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