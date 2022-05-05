06:49 05.05.2022 (обновлено: 07:23 05.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.35 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 “Град", — говорится в публикации.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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