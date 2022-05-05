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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 5.30 по московскому времени обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:10
2022-05-05T06:10
2022-05-05T06:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Украинские войска в 5.30 по московскому времени обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.30 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 милииметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
06:10 05.05.2022 (обновлено: 06:15 05.05.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов крупного калибра по Пантелеймоновке в ДНР