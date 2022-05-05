https://ria.ru/20220505/obstrel-1786904901.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 5.30 по московскому времени обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T06:10

2022-05-05T06:10

2022-05-05T06:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783190180_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_e1cd8d141d79273d45e4777f40a4b498.jpg

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Украинские войска в 5.30 по московскому времени обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.30 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 милииметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика