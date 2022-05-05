https://ria.ru/20220505/neonatsizm-1787062667.html

В Ростовской области задержали неонацистов, осквернявших мемориалы

В Ростовской области задержали неонацистов, осквернявших мемориалы - РИА Новости, 05.05.2022

В Ростовской области задержали неонацистов, осквернявших мемориалы

Силовики задержали в Ростовской области предполагаемых членов экстремистского сообщества, специализировавшегося на преступлениях по мотивам национальной... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:45

2022-05-05T17:45

2022-05-05T18:19

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происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая – РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области предполагаемых членов экстремистского сообщества, специализировавшегося на преступлениях по мотивам национальной ненависти и осквернявших мемориалы, сообщает УФСБ России по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области пресечена деятельность экстремистского сообщества, специализирующегося на совершении преступлений по мотивам национальной ненависти, а также осквернения мемориальных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники сообщества использовали тактику одной из запрещенных в России неонацистских террористических организаций.Оперативники установили, что подозреваемые причастны к осквернению памятного места, посвященного Великой Отечественной войне и поджоге кафе-кальянной в городе Шахты в октябре-ноябре 2021 года. Помимо этого, в июне 2021 года они нанесли 12 изображений и надписей националистического праворадикального толка на стены государственных зданий и учреждений в Октябрьском районе области.По данным силовиков, также злоумышленники совершили нападение в общественном месте на гражданина неславянской внешности в Ростове-на-Дону, а также готовили еще ряд тяжких преступлений. Дома у подозреваемых правоохранители изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, кастеты, металлические телескопические дубинки, мобильные устройства и магнитные носители информации, а также нацистскую и неофашистскую атрибутику.Возбуждены уголовные дела по статьям о создании и участии в экстремистском сообществе. Шестерым задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20210520/putin-1733146694.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ростовская область, россия