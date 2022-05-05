17:45 05.05.2022 (обновлено: 18:19 05.05.2022)
В Ростовской области задержали неонацистов, осквернявших мемориалы
ФСБ задержала в Ростовской области банду неонацистов, осквернявших мемориалы
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая – РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области предполагаемых членов экстремистского сообщества, специализировавшегося на преступлениях по мотивам национальной ненависти и осквернявших мемориалы, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области пресечена деятельность экстремистского сообщества, специализирующегося на совершении преступлений по мотивам национальной ненависти, а также осквернения мемориальных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники сообщества использовали тактику одной из запрещенных в России неонацистских террористических организаций.
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Оперативники установили, что подозреваемые причастны к осквернению памятного места, посвященного Великой Отечественной войне и поджоге кафе-кальянной в городе Шахты в октябре-ноябре 2021 года. Помимо этого, в июне 2021 года они нанесли 12 изображений и надписей националистического праворадикального толка на стены государственных зданий и учреждений в Октябрьском районе области.
По данным силовиков, также злоумышленники совершили нападение в общественном месте на гражданина неславянской внешности в Ростове-на-Дону, а также готовили еще ряд тяжких преступлений. Дома у подозреваемых правоохранители изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, кастеты, металлические телескопические дубинки, мобильные устройства и магнитные носители информации, а также нацистскую и неофашистскую атрибутику.
Возбуждены уголовные дела по статьям о создании и участии в экстремистском сообществе. Шестерым задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде домашнего ареста.