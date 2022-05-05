https://ria.ru/20220505/neft-1787055247.html

ОПЕК+ пытается не допустить затоваривание рынка, заявил Новак

ОПЕК+ пытается не допустить затоваривание рынка, заявил Новак - РИА Новости, 05.05.2022

ОПЕК+ пытается не допустить затоваривание рынка, заявил Новак

Решение ОПЕК+ в четверг продолжать следовать плановому росту добычи нефти в июне отражает намерение альянса сохранить баланс производства и потребления сырья,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:19

2022-05-05T17:19

2022-05-05T17:59

экономика

россия

опек

нефть

александр новак

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Решение ОПЕК+ в четверг продолжать следовать плановому росту добычи нефти в июне отражает намерение альянса сохранить баланс производства и потребления сырья, не допуская при этом значительного затоваривания рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.ОПЕК+ ранее в четверг решил в июне увеличить добычу нефти на плановые 432 тысячи баррелей в сутки."Принятое решение отражает намерение ключевых производителей нефти сохранить баланс производства и потребления сырья, при этом полностью удовлетворить текущий спрос, не допуская значительного затоваривания рынка", – сказал Новак, слова которого приведены в пресс-релизе правительства РФ по итогам заседания альянса.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи баррелей.На май ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.

https://ria.ru/20220505/opek-1787021743.html

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экономика, россия, опек, нефть, александр новак