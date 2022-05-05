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Цены на нефть продолжают расти на опасениях о вводе эмбарго

Цены на нефть продолжают расти на опасениях о вводе эмбарго - РИА Новости, 05.05.2022

Цены на нефть продолжают расти на опасениях о вводе эмбарго

Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти, инвесторы оценивают возможность полного отказа стран ЕС от российской нефти, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:46

2022-05-05T14:46

2022-05-05T14:46

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

сша

еврокомиссия

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти, инвесторы оценивают возможность полного отказа стран ЕС от российской нефти, следует из данных торгов.По состоянию на 14.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,91%, до 111,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 108,52 доллара.Днем ранее наблюдался скачок нефтяных цен в свете выхода данных о неожиданном сокращении её запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 апреля, выросли на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 415,7 миллиона баррелей. При этом, аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,8 миллиона баррелей.В четверг опасения у инвесторов вновь начали вызывать перспективы сокращения предложения на фоне того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предложении поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета акций.

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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, сша, еврокомиссия, brent, wti (нефть)