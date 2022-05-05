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Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией

Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией - РИА Новости, 06.05.2022

Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией

Ряд стран, накачивая Украину вооружениями, делают из нее плацдарм для битвы с Россией, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T23:46

2022-05-05T23:46

2022-05-06T00:20

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украина

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оон

василий небензя

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ООН, 6 мая - РИА Новости. Ряд стран, накачивая Украину вооружениями, делают из нее плацдарм для битвы с Россией, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Есть люди и страны лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали все для этого с момента обретения Украиной независимости 30 лет назад – политически, идеологически. А сегодня продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями", - сказал Небензя.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, оон, василий небензя