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Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией
Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией - РИА Новости, 06.05.2022
Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией
Ряд стран, накачивая Украину вооружениями, делают из нее плацдарм для битвы с Россией, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T23:46
2022-05-05T23:46
2022-05-06T00:20
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василий небензя
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Ряд стран, накачивая Украину вооружениями, делают из нее плацдарм для битвы с Россией, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Есть люди и страны лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали все для этого с момента обретения Украиной независимости 30 лет назад – политически, идеологически. А сегодня продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями", - сказал Небензя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, оон, василий небензя
23:46 05.05.2022 (обновлено: 00:20 06.05.2022)
Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией
Постпред при ООН Небензя: некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией