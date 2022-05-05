https://ria.ru/20220505/nazarov-1786783708.html

Биография Юрия Назарова

Биография Юрия Назарова - РИА Новости, 05.05.2022

Биография Юрия Назарова

Народный артист России Юрий Владимирович Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T00:34

2022-05-05T00:34

2022-05-05T00:34

справки

юрий назаров (актер)

новосибирск

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Народный артист России Юрий Владимирович Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске.Окончил музыкальную школу. В 1954 году в Москве поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина). Проучившись один семестр, уехал на целинные земли Казахстана, где работал проходчиком, бетонщиком, стропальщиком, затем вернулся в театральное училище, которое окончил в 1960 году (курс Веры Львовой). В 1960 году поступил на службу в театр им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"), где проработал три года.В 1963-1994 годах – актер Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Играл на одной сцене с актрисами Людмилой Зайцевой и Валентиной Теличкиной.Знаковой театральной работой актера стала роль Луки в спектакле "На дне". В 1957 году Юрий Назаров дебютировал в кино в историко-биографическом фильме Сергея Юткевича "Рассказы о Ленине". Первыми серьезными работами стали съемки в военных картинах "Последние залпы" (1960) по повести Юрия Бондарева в роли капитана Новикова, а затем "В трудный час" (1961), где он сыграл Петра Котельникова.В 1966 году Юрий Назаров получил признание как актер после выхода исторической кинодрамы режиссера Андрея Тарковского "Андрей Рублев", где сыграл сразу двух князей – Великого и Малого.В 1974 году Тарковский снял картину "Зеркало" с участием Назарова в роли военного инструктора.Актеру особенно часто доставались роли в военных фильмах. Среди них выделяются картины "Освобождение" (1968), "Адъютант его превосходительства" (1969), "Горячий снег" (1972), "Открытие" (1973), "Фронт в тылу врага" (1981), " Ворота в небо" (1983) и др.В 1970-1980 годы с участием актера вышло множество фильмов различных жанров, среди которых "Земля Санникова" (1973), "Трактир на Пятницкой" (1977), "По данным уголовного розыска…" (1979), "Признать виновным" (1983), "Демидовы" (1983), "Двойной обгон" (1984), "Прощание славянки" (1985), "Криминальный квартет" (1989) и др. Наиболее успешным фильмом актера того периода стала "перестроечная" драма Василия Пичула "Маленькая Вера" (1988), где Назаров сыграл отца Веры. В этой картине он создал яркий образ рабочего человека на исходе советской власти.Активную деятельность как киноактер продолжил в 1990-2000 годах, когда вышли ленты "По прозвищу "Зверь" (1990), "Война на западном направлении" (1990), "Кодекс бесчестия" (1993), "Казачья быль" (1999), "Воровка" (2001), "Под Полярной звездой" (2002), "Баязет" (2003), "Время жестоких" (2004), "Последняя исповедь" (2006) и др.Снимался во многих сериалах, среди которых "Самозванцы (1998-2002), "Всегда говори "всегда" (2004), "Платина" (2007), "Два цвета страсти" (2008), "Апостол" (2008), "Истребители. Последний бой" (2015), " Склифосовский (8 сезон) (2020) и др.Одни из последних киноролей – в историческом фильме "Угрюм-река" (2020), драме "Мятный пряник" (2021). Всего в фильмографии актера более 300 ролей, свыше 30 из них – главные.Занимался озвучиванием документальных и художественных фильмов, в их числе "На ясный огонь" (1975), "Дон Кихот возвращается" (1997), Лето волков (2011), "Моя блокада" (2014) и др.В 1996-1998 годах преподавал во ВГИКе.Член Гильдии актеров Союза кинематографистов России.В 2008 году актер издал книгу мемуаров "Только не о кино".Юрий Назаров – Народный артист России (2005), Народный артист Республики Южная Осетия.Награжден орденами Дружбы, Почета, Святого равноапостольного князя Владимира III степени, Святого благоверного князя Даниила Московского, Преподобного Сергия Радонежского II степени, Великомученика Федора Стратилата, орденом общественного признания граждан РФ "Польза, честь и слава" (2015). Награжден медалями "За доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "Маршал Советского Союза Жуков", "90 лет великой Октябрьской социалистической революции" и др. Лауреат премии имени Эдуарда Володина в номинации "драматургия" за утверждение русского слова на радио и в кино (2008).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий назаров (актер), новосибирск