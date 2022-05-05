https://ria.ru/20220505/nato-1787097705.html

НАТО допустила размещение дополнительных сил вокруг Швеции

НАТО допустила размещение дополнительных сил вокруг Швеции - РИА Новости, 05.05.2022

НАТО допустила размещение дополнительных сил вокруг Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить дополнительные силы вокруг Швеции еще до того, как она вступит в блок, сообщает... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:19

2022-05-05T22:19

2022-05-05T22:19

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить дополнительные силы вокруг Швеции еще до того, как она вступит в блок, сообщает шведский телеканал SVT.Телеканал сообщает, что вчера США поддержали кандидатуру Швеции на вступление в НАТО. В свою очередь, местная газета Aftonbladet писала, что скандинавская страна получила "конкретные обещания" со стороны США и Великобритании касательно гарантий безопасности до официального вступления в блок.По словам Столтенберга, Швеция "будет находиться в переходном периоде с того момента, как подаст заявку и до тех пор, пока не станет членом" НАТО, а альянс готов обеспечить безопасность страны в течение этого срока. Генсек заявил, что одним из рассматриваемых способов защиты Швеции будет "увеличенное присутствие" НАТО, в том числе размещение дополнительных сил блока на побережье Балтийского моря и на прилегающих к Швеции территориях.Подчеркивается, что все решения касательно помощи со стороны НАТО будут приниматься вместе с Копенгагеном.Столтенберг отметил, что НАТО надеется на скорое завершение процесса вступления Швеции и добавил, что все страны, входящие в альянс, имеют право самостоятельно решать, хотят ли они размещать ядерное оружие на своей территории.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220505/nato-1787073145.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786918557.html

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, йенс столтенберг, швеция, сша, финляндия, нато