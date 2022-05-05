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США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
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США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО
США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО
США в состоянии предоставить необходимые гарантии безопасности Финляндии и Швеции на период между возможной подачей ими заявок на вступление в НАТО и приемом в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:14
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нато
швеция
финляндия
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США в состоянии предоставить необходимые гарантии безопасности Финляндии и Швеции на период между возможной подачей ими заявок на вступление в НАТО и приемом в ряды североатлантического альянса, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы уверены, что с учетом прочных связей, которые у нас есть со Швецией и Финляндией, мы сможем найти возможности для устранения любых обеспокоенностей, которые у них могут возникнуть в промежутке между подачей заявки на членство и фактическим вступлением в НАТО", - сказал он на брифинге для журналистов.Кирби добавил, что США намерены продолжать тесно сотрудничать с обеими ныне нейтральными странами вне зависимости от того, какое решение они примут относительно вступления в НАТО."Это современные вооруженные силы, очень боеспособные... Если они присоединятся к НАТО, они смогут привнести эти возможности в альянс, но решение - за ними", - сказал он.
https://ria.ru/20220504/nato-1786880161.html
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нато, швеция, финляндия, в мире
22:14 05.05.2022 (обновлено: 22:38 05.05.2022)
 
США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО

США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии с момента заявки в НАТО

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США в состоянии предоставить необходимые гарантии безопасности Финляндии и Швеции на период между возможной подачей ими заявок на вступление в НАТО и приемом в ряды североатлантического альянса, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы уверены, что с учетом прочных связей, которые у нас есть со Швецией и Финляндией, мы сможем найти возможности для устранения любых обеспокоенностей, которые у них могут возникнуть в промежутке между подачей заявки на членство и фактическим вступлением в НАТО", - сказал он на брифинге для журналистов.
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Кирби добавил, что США намерены продолжать тесно сотрудничать с обеими ныне нейтральными странами вне зависимости от того, какое решение они примут относительно вступления в НАТО.
"Это современные вооруженные силы, очень боеспособные... Если они присоединятся к НАТО, они смогут привнести эти возможности в альянс, но решение - за ними", - сказал он.
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