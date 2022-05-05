https://ria.ru/20220505/nato-1787097117.html

США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО

США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022

США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО

США в состоянии предоставить необходимые гарантии безопасности Финляндии и Швеции на период между возможной подачей ими заявок на вступление в НАТО и приемом в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:14

2022-05-05T22:14

2022-05-05T22:38

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США в состоянии предоставить необходимые гарантии безопасности Финляндии и Швеции на период между возможной подачей ими заявок на вступление в НАТО и приемом в ряды североатлантического альянса, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы уверены, что с учетом прочных связей, которые у нас есть со Швецией и Финляндией, мы сможем найти возможности для устранения любых обеспокоенностей, которые у них могут возникнуть в промежутке между подачей заявки на членство и фактическим вступлением в НАТО", - сказал он на брифинге для журналистов.Кирби добавил, что США намерены продолжать тесно сотрудничать с обеими ныне нейтральными странами вне зависимости от того, какое решение они примут относительно вступления в НАТО."Это современные вооруженные силы, очень боеспособные... Если они присоединятся к НАТО, они смогут привнести эти возможности в альянс, но решение - за ними", - сказал он.

https://ria.ru/20220504/nato-1786880161.html

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нато, швеция, финляндия, в мире