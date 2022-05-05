https://ria.ru/20220505/nato-1786924365.html

Британцы вспомнили историю НАТО и поддержали Путина

Британцы вспомнили историю НАТО и поддержали Путина - РИА Новости, 05.05.2022

Британцы вспомнили историю НАТО и поддержали Путина

Читатели британской газеты Daily Express возмутились поведением НАТО и поддержали требование России о нерасширении альянса на восток. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:14

2022-05-05T10:14

2022-05-05T12:14

в мире

сербия

нато

евросоюз

украина

владимир путин

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились поведением НАТО и поддержали требование России о нерасширении альянса на восток.По мнению британцев, действия НАТО привели к гибели множества мирных жителей, а теперь военный блок пытается быть миротворцем."Украина не член НАТО, почему НАТО вмешивается? НАТО миротворец? Это что, новый анекдот? Америка не правит миром", — выразил недовольство пользователь под ником Charlie.K."Если бы Украина оставалась нейтральной страной и Запад не накачивал ее оружием, этого конфликта не случилось бы", — пишет Maxthemagition."НАТО бомбила Сербию, не имея на то никаких полномочий, она убила много мирных граждан", — заявил Jumbo wannabe."Расширение НАТО — серьезная агрессия, и нужно это остановить", — считает LIMEY57.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/nato-1786671877.html

https://ria.ru/20220503/nato-1786656919.html

сербия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сербия, нато, евросоюз, украина, владимир путин