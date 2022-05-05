10:14 05.05.2022 (обновлено: 12:14 05.05.2022)
Британцы вспомнили историю НАТО и поддержали Путина
Читатели Daily Express заявили, что НАТО спровоцировала конфликт на Украине
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились поведением НАТО и поддержали требование России о нерасширении альянса на восток.
По мнению британцев, действия НАТО привели к гибели множества мирных жителей, а теперь военный блок пытается быть миротворцем.
"Украина не член НАТО, почему НАТО вмешивается? НАТО миротворец? Это что, новый анекдот? Америка не правит миром", — выразил недовольство пользователь под ником Charlie.K.
"Если бы Украина оставалась нейтральной страной и Запад не накачивал ее оружием, этого конфликта не случилось бы", — пишет Maxthemagition.
"НАТО бомбила Сербию, не имея на то никаких полномочий, она убила много мирных граждан", — заявил Jumbo wannabe.
"Расширение НАТО — серьезная агрессия, и нужно это остановить", — считает LIMEY57.
Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.