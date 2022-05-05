02:32 05.05.2022 (обновлено: 02:35 05.05.2022)
Минфин предложил новую формулу налога на прибыль компаний с филиалами
РБК: Минфин предложил новую формулу распределения налога на прибыль компаний с филиалами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство финансов готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Сейчас головная организация и филиалы выплачивают в бюджет своих регионов суммы, пропорциональные своим долям прибыли, для расчета показателей которых по выбору налогоплательщика используется средневзвешенная численность работников или фонд оплаты труда филиала. Как пояснили в Минфине, существующий механизм экономически оправдан, так как сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Но при этом уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.
"В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда", — заявили в министерстве.
В пресс-службе также добавили, что ведомство уже готовит соответствующие изменения.