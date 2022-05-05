https://ria.ru/20220505/nalog-1786900803.html

Минфин предложил новую формулу налога на прибыль компаний с филиалами

Минфин предложил новую формулу налога на прибыль компаний с филиалами - РИА Новости, 05.05.2022

Минфин предложил новую формулу налога на прибыль компаний с филиалами

Министерство финансов готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями, сообщили РБК в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T02:32

2022-05-05T02:32

2022-05-05T02:35

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство финансов готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.Сейчас головная организация и филиалы выплачивают в бюджет своих регионов суммы, пропорциональные своим долям прибыли, для расчета показателей которых по выбору налогоплательщика используется средневзвешенная численность работников или фонд оплаты труда филиала. Как пояснили в Минфине, существующий механизм экономически оправдан, так как сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Но при этом уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.В пресс-службе также добавили, что ведомство уже готовит соответствующие изменения.

https://ria.ru/20220325/fns-1780174705.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии)