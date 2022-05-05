https://ria.ru/20220505/moskva-1787207932.html

Мосприрода в честь Дня Победы организует около 20 праздничных мероприятий

Мосприрода в честь Дня Победы организует около 20 праздничных мероприятий - РИА Новости, 06.05.2022

Мосприрода в честь Дня Победы организует около 20 праздничных мероприятий

Специалисты Мосприроды с 6 по 10 мая проведут марафон бесплатных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T11:27

2022-05-05T11:27

2022-05-06T14:39

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мосприрода

москва

день победы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды с 6 по 10 мая проведут марафон бесплатных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды."Мосприрода к 9 Мая подготовила марафон праздничных мероприятий "День Победы с Мосприродой". В период с 6 по 10 мая в экоцентрах и на природных территориях Москвы пройдут бесплатные экскурсии, квесты, мастер-классы, кинопоказы и другие тематические занятия", - сообщает пресс-служба.Например, в Измайловском лесопарке 6 мая в 14.00 пройдет занятие "День Победы". Посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению одного из символов Победы – красной гвоздики, также будет площадка с аквагримом.Семейный квест "Следопыт" пройдет 7 мая в 12.00 в Битцевском парке. Участникам квеста необходимо будет разыскать следы животных на территории парка, разгадать их и собрать слово-шифр.Как сообщили в департаменте, в День Победы, 9 мая, в 11.00 в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" пройдет праздничное мероприятие. Посетители смогут побывать на выставке "Животные на войне", на которой наглядно познакомятся с нашими братьями меньшими, внесшими свой вклад в Победу. Поучаствовав в викторине "Верные товарищи" и конкурсе рисунков "Мир навсегда", можно будет не только проявить свои интеллектуальные и творческие способности, но и получить за это награду - призы от Мосприроды.

https://ria.ru/20220504/blagoustroystvo-1786741139.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосприрода, москва, день победы