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Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной - РИА Новости, 05.05.2022
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Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной
Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной - РИА Новости, 05.05.2022
Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной
Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:58
2022-05-05T13:48
в мире
великобритания
московская биржа
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ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости. Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения ведомства.Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами. Московская биржа (MOEX, ранее MICEX) получила статус признанной 5 января 2011 года."Министерство по налогам и таможенным сборам отозвало изначальное присвоение статуса MICEX 5 мая 2022 года", — говорится в сообщении.Поясняется, что любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже.Доступ к льготам для действующих инвестиций остается неизменным.
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в мире, великобритания, московская биржа
11:58 05.05.2022 (обновлено: 13:48 05.05.2022)
 
Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной

Налоговая служба Великобритании с 5 мая отозвала у Московской биржи статус признанной

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости. Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения ведомства.
Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами. Московская биржа (MOEX, ранее MICEX) получила статус признанной 5 января 2011 года.
"Министерство по налогам и таможенным сборам отозвало изначальное присвоение статуса MICEX 5 мая 2022 года", — говорится в сообщении.
Поясняется, что любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже.
Доступ к льготам для действующих инвестиций остается неизменным.
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