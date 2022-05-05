https://ria.ru/20220505/mosbirzha-1786952797.html

Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной

Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной - РИА Новости, 05.05.2022

Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной

Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:58

2022-05-05T11:58

2022-05-05T13:48

в мире

великобритания

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774693203_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_93238568cd6a79b8a3d260eb7bd616b3.jpg

ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости. Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения ведомства.Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами. Московская биржа (MOEX, ранее MICEX) получила статус признанной 5 января 2011 года."Министерство по налогам и таможенным сборам отозвало изначальное присвоение статуса MICEX 5 мая 2022 года", — говорится в сообщении.Поясняется, что любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже.Доступ к льготам для действующих инвестиций остается неизменным.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, московская биржа