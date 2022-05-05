https://ria.ru/20220505/mosbirzha-1786952797.html
Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной
Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной - РИА Новости, 05.05.2022
Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной
Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:58
2022-05-05T11:58
2022-05-05T13:48
в мире
великобритания
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774693203_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_93238568cd6a79b8a3d260eb7bd616b3.jpg
ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости. Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения ведомства.Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами. Московская биржа (MOEX, ранее MICEX) получила статус признанной 5 января 2011 года."Министерство по налогам и таможенным сборам отозвало изначальное присвоение статуса MICEX 5 мая 2022 года", — говорится в сообщении.Поясняется, что любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже.Доступ к льготам для действующих инвестиций остается неизменным.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774693203_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f9d919c21bd44068b7f0f7139dce7e75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, московская биржа
11:58 05.05.2022 (обновлено: 13:48 05.05.2022)
Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной
Налоговая служба Великобритании с 5 мая отозвала у Московской биржи статус признанной
ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости.
Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной, следует из сообщения
ведомства.
Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами. Московская биржа (MOEX, ранее MICEX) получила статус признанной 5 января 2011 года.
"Министерство по налогам и таможенным сборам отозвало изначальное присвоение статуса MICEX 5 мая 2022 года", — говорится в сообщении.
Поясняется, что любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже.
Доступ к льготам для действующих инвестиций остается неизменным.