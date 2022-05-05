Рейтинг@Mail.ru
На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220505/monitoring-1787062493.html
На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах
На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах - РИА Новости, 05.05.2022
На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах
В Вологодской области установят 35 камер дистанционного мониторинга лесных пожаров, которые дополнят систему космического мониторинга, авиационного и наземного... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:45
2022-05-05T17:45
вологодская область
вологодская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060899_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b7626b5454a0878c0f88b0780d530084.jpg
ВОЛОГДА, 5 мая – РИА Новости. В Вологодской области установят 35 камер дистанционного мониторинга лесных пожаров, которые дополнят систему космического мониторинга, авиационного и наземного патрулирования лесов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Антона Кольцова.По данным регионального департамента лесного комплекса, видеонаблюдение за лесным фондом в соседних областях Северо-Западного федерального округа доказало эффективность такого метода, поэтому в этом году из бюджета Вологодской области было выделено 22,5 миллиона рублей на приобретение и монтаж 35 видеокамер. К середине мая их установят на вышки сотовой связи на территории десяти районов, преимущественно западных, где за последние годы произошло 70% всех лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 88% от общей площади возгораний в области.Четыре камеры уже смонтированы, все работы планируется завершить к середине мая."Уверен, что включение в систему мониторинга камер видеонаблюдения повысит оперативность реагирования сил лесной охраны на возгорания в лесу. Это позволит обнаруживать возгорания на ранней стадии не только на землях лесного фонда, но и в населенных пунктах, тушить их на малых площадях и за счет этого минимизировать возможный ущерб и финансовые потери", - приводит пресс-служба слова Кольцова.Пользователями системы, кроме департамента лесного комплекса, будут МЧС России по Вологодской области, Областная противопожарная служба, Единые диспетчерские службы в районах и УМВД России по Вологодской области.По информации департамента лесного комплекса, в прошлом году на территории Вологодской области было зафиксировано 112 лесных пожаров на площади более 1400 гектаров.
https://ria.ru/20220427/gospodderzhka-1785777590.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060899_0:34:768:610_1920x0_80_0_0_8e9ba2124a6e25c2a39231c76a4528c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:45 05.05.2022
 

На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах

© Фото : Правительство Вологодской областиВ Вологодской области устанавливают камеры видеонаблюдения за лесными пожарами
В Вологодской области устанавливают камеры видеонаблюдения за лесными пожарами - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Правительство Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 5 мая – РИА Новости. В Вологодской области установят 35 камер дистанционного мониторинга лесных пожаров, которые дополнят систему космического мониторинга, авиационного и наземного патрулирования лесов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Антона Кольцова.
По данным регионального департамента лесного комплекса, видеонаблюдение за лесным фондом в соседних областях Северо-Западного федерального округа доказало эффективность такого метода, поэтому в этом году из бюджета Вологодской области было выделено 22,5 миллиона рублей на приобретение и монтаж 35 видеокамер. К середине мая их установят на вышки сотовой связи на территории десяти районов, преимущественно западных, где за последние годы произошло 70% всех лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 88% от общей площади возгораний в области.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 16:21Вологодская область
Вологодские аграрии получат более три млрд рублей в качестве господдержки
Четыре камеры уже смонтированы, все работы планируется завершить к середине мая.
"Уверен, что включение в систему мониторинга камер видеонаблюдения повысит оперативность реагирования сил лесной охраны на возгорания в лесу. Это позволит обнаруживать возгорания на ранней стадии не только на землях лесного фонда, но и в населенных пунктах, тушить их на малых площадях и за счет этого минимизировать возможный ущерб и финансовые потери", - приводит пресс-служба слова Кольцова.
Пользователями системы, кроме департамента лесного комплекса, будут МЧС России по Вологодской области, Областная противопожарная служба, Единые диспетчерские службы в районах и УМВД России по Вологодской области.
По информации департамента лесного комплекса, в прошлом году на территории Вологодской области было зафиксировано 112 лесных пожаров на площади более 1400 гектаров.
 
Вологодская областьВологодская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала