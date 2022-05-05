https://ria.ru/20220505/monitoring-1787062493.html

На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах

На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах - РИА Новости, 05.05.2022

На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах

В Вологодской области установят 35 камер дистанционного мониторинга лесных пожаров, которые дополнят систему космического мониторинга, авиационного и наземного... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:45

2022-05-05T17:45

2022-05-05T17:45

вологодская область

вологодская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛОГДА, 5 мая – РИА Новости. В Вологодской области установят 35 камер дистанционного мониторинга лесных пожаров, которые дополнят систему космического мониторинга, авиационного и наземного патрулирования лесов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Антона Кольцова.По данным регионального департамента лесного комплекса, видеонаблюдение за лесным фондом в соседних областях Северо-Западного федерального округа доказало эффективность такого метода, поэтому в этом году из бюджета Вологодской области было выделено 22,5 миллиона рублей на приобретение и монтаж 35 видеокамер. К середине мая их установят на вышки сотовой связи на территории десяти районов, преимущественно западных, где за последние годы произошло 70% всех лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 88% от общей площади возгораний в области.Четыре камеры уже смонтированы, все работы планируется завершить к середине мая."Уверен, что включение в систему мониторинга камер видеонаблюдения повысит оперативность реагирования сил лесной охраны на возгорания в лесу. Это позволит обнаруживать возгорания на ранней стадии не только на землях лесного фонда, но и в населенных пунктах, тушить их на малых площадях и за счет этого минимизировать возможный ущерб и финансовые потери", - приводит пресс-служба слова Кольцова.Пользователями системы, кроме департамента лесного комплекса, будут МЧС России по Вологодской области, Областная противопожарная служба, Единые диспетчерские службы в районах и УМВД России по Вологодской области.По информации департамента лесного комплекса, в прошлом году на территории Вологодской области было зафиксировано 112 лесных пожаров на площади более 1400 гектаров.

https://ria.ru/20220427/gospodderzhka-1785777590.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)