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В крымских мечетях прошли молитвы за российских военных - РИА Новости, 05.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220505/molitvy-1786999115.html
В крымских мечетях прошли молитвы за российских военных
В крымских мечетях прошли молитвы за российских военных - РИА Новости, 05.05.2022
В крымских мечетях прошли молитвы за российских военных
В мечетях Крыма провели молитвы за военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, сообщил глава региональной... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:14
2022-05-05T14:22
религия
россия
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украина
владимир ресин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В мечетях Крыма провели молитвы за военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."Молитвы о всех наших воинах, принимающих участие в специальной военной операции, прошли в домах и мечетях Кировского, Первомайского, Советского, Симферопольского и Судакского районов", - сказал Умеров РИА Новости.По его словам, в них принимали участие старейшины крымскотатарского народа. Молебны прошли по инициативе региональной национально-культурной автономии крымских татар."Наши молитвы направлены на скорейшую победу в операции на Украине и возвращению каждого нашего солдата домой к родным и близким. Каждый наш воин на передовой должен ощущать поддержку многонационального народа, силу нашей молитвы, силу нашей гордости и любви к нашим защитникам", - подчеркнул Умеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/mecheti-1786019955.html
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россия, республика крым, донбасс, украина, владимир ресин
14:14 05.05.2022 (обновлено: 14:22 05.05.2022)
 
В крымских мечетях прошли молитвы за российских военных

Глава автономии крымских татар заявил, что в мечетях республики помолились за ВС России

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай"
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В мечетях Крыма провели молитвы за военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
"Молитвы о всех наших воинах, принимающих участие в специальной военной операции, прошли в домах и мечетях Кировского, Первомайского, Советского, Симферопольского и Судакского районов", - сказал Умеров РИА Новости.
Айдер Исмаилов
28 апреля, 19:01Религия
Все мечети Крыма собирали гуманитарную помощь для Херсонской области
По его словам, в них принимали участие старейшины крымскотатарского народа. Молебны прошли по инициативе региональной национально-культурной автономии крымских татар.
"Наши молитвы направлены на скорейшую победу в операции на Украине и возвращению каждого нашего солдата домой к родным и близким. Каждый наш воин на передовой должен ощущать поддержку многонационального народа, силу нашей молитвы, силу нашей гордости и любви к нашим защитникам", - подчеркнул Умеров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Украинские националисты в Мариуполе вели огонь из-за здания мечети
 
РелигияРоссияРеспублика КрымДонбассУкраинаВладимир Ресин
 
 
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