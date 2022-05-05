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ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 05.05.2022
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ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз
ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 05.05.2022
ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз
Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к Европейской комиссии как можно быстрее рассмотреть заявку Молдавии для получения статуса кандидата на... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:28
2022-05-05T16:28
в мире
молдавия
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к Европейской комиссии как можно быстрее рассмотреть заявку Молдавии для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз."Депутаты призывают Еврокомиссию быстро завершить оценку заявку и оказать Молдавии дополнительную помощь во время этой процедуры", - говорится в документе.Евродепутаты не стали предвосхищать заключение Еврокомиссии по заявке, но отметили, что Молдавия находится "на правильном пути", отметив реформы в области демократии, правового государства и прав человека.Также в Европарламенте выступили за продолжение усилий по интеграции Молдавии в единый европейский рынок, усиление сотрудничества в различных секторах экономики.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу.
https://ria.ru/20220505/moldaviya-1786943510.html
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в мире, молдавия, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
16:28 05.05.2022
 
ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз

Европарламент призвал ЕК быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европарламента
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к Европейской комиссии как можно быстрее рассмотреть заявку Молдавии для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Депутаты призывают Еврокомиссию быстро завершить оценку заявку и оказать Молдавии дополнительную помощь во время этой процедуры", - говорится в документе.
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Евродепутаты не стали предвосхищать заключение Еврокомиссии по заявке, но отметили, что Молдавия находится "на правильном пути", отметив реформы в области демократии, правового государства и прав человека.
Также в Европарламенте выступили за продолжение усилий по интеграции Молдавии в единый европейский рынок, усиление сотрудничества в различных секторах экономики.
Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу.
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