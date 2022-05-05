https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787037304.html
ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз
ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 05.05.2022
ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз
Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к Европейской комиссии как можно быстрее рассмотреть заявку Молдавии для получения статуса кандидата на... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:28
2022-05-05T16:28
2022-05-05T16:28
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к Европейской комиссии как можно быстрее рассмотреть заявку Молдавии для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз."Депутаты призывают Еврокомиссию быстро завершить оценку заявку и оказать Молдавии дополнительную помощь во время этой процедуры", - говорится в документе.Евродепутаты не стали предвосхищать заключение Еврокомиссии по заявке, но отметили, что Молдавия находится "на правильном пути", отметив реформы в области демократии, правового государства и прав человека.Также в Европарламенте выступили за продолжение усилий по интеграции Молдавии в единый европейский рынок, усиление сотрудничества в различных секторах экономики.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу.
https://ria.ru/20220505/moldaviya-1786943510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз
Европарламент призвал ЕК быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз