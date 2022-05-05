https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787037304.html

ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз

ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 05.05.2022

ЕП призвал быстрее рассмотреть заявку Молдавии на вступление в Евросоюз

Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к Европейской комиссии как можно быстрее рассмотреть заявку Молдавии для получения статуса кандидата на... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:28

2022-05-05T16:28

2022-05-05T16:28

в мире

молдавия

европарламент

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564558_0:112:3242:1936_1920x0_80_0_0_7e2770d9095b5740d518ac10959b8093.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом к Европейской комиссии как можно быстрее рассмотреть заявку Молдавии для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз."Депутаты призывают Еврокомиссию быстро завершить оценку заявку и оказать Молдавии дополнительную помощь во время этой процедуры", - говорится в документе.Евродепутаты не стали предвосхищать заключение Еврокомиссии по заявке, но отметили, что Молдавия находится "на правильном пути", отметив реформы в области демократии, правового государства и прав человека.Также в Европарламенте выступили за продолжение усилий по интеграции Молдавии в единый европейский рынок, усиление сотрудничества в различных секторах экономики.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу.

https://ria.ru/20220505/moldaviya-1786943510.html

https://ria.ru/20220504/pridnestrove-1786739774.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, молдавия, европарламент, еврокомиссия, евросоюз