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Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда

Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда - РИА Новости, 05.05.2022

Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда

Вооруженные силы РФ ударами высокоточных авиаракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:35

2022-05-05T10:35

2022-05-05T17:29

в мире

безопасность

украина

вооруженные силы рф

игорь конашенков

россия

войска воздушно-космической обороны

николаев (украина)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами высокоточных авиаракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме "Канатово", в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786927271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "ВС России уничтожена авиационная техника на военном аэродроме "Канатово"" Утренний брифинг Минобороны РФ на 5 мая 2022 года 2022-05-05T10:35 true PT2M34S

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Екатерина Зайцева

в мире, безопасность, украина, вооруженные силы рф, игорь конашенков, россия, войска воздушно-космической обороны, николаев (украина), краматорск