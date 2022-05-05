https://ria.ru/20220505/minoborony-1786928849.html
Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда
Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда - РИА Новости, 05.05.2022
Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда
Вооруженные силы РФ ударами высокоточных авиаракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:35
2022-05-05T10:35
2022-05-05T17:29
в мире
безопасность
украина
вооруженные силы рф
игорь конашенков
россия
войска воздушно-космической обороны
николаев (украина)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами высокоточных авиаракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме "Канатово", в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786927271.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Конашенков: "ВС России уничтожена авиационная техника на военном аэродроме "Канатово""
Утренний брифинг Минобороны РФ на 5 мая 2022 года
2022-05-05T10:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, безопасность, украина, вооруженные силы рф, игорь конашенков, россия, войска воздушно-космической обороны, николаев (украина), краматорск
10:35 05.05.2022 (обновлено: 17:29 05.05.2022)
Российские силы уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда
ВС России ударами высокоточных ракет уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда