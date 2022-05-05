https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786932908.html

Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 05.05.2022

Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Администрацию Курской области эвакуировали из здания из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщают власти. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:54

2022-05-05T10:54

2022-05-05T10:54

курская область

россия

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Администрацию Курской области эвакуировали из здания из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщают власти."Администрация Курской области эвакуирована из Дома Советов. Проверяется информация о минировании… Информация о минировании Дома Советов оказалась ложной", - сообщила областная администрация в своем Telegram-канале.В четверг в ряд регионов России поступила серия звонков о лжеминировании – были эвакуированы школы, энергообъекты и другие учреждения.

https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786922898.html

курская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

курская область, россия, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий