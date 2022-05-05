https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786932908.html
Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"
Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 05.05.2022
Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"
Администрацию Курской области эвакуировали из здания из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщают власти. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:54
2022-05-05T10:54
2022-05-05T10:54
курская область
россия
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Администрацию Курской области эвакуировали из здания из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщают власти."Администрация Курской области эвакуирована из Дома Советов. Проверяется информация о минировании… Информация о минировании Дома Советов оказалась ложной", - сообщила областная администрация в своем Telegram-канале.В четверг в ряд регионов России поступила серия звонков о лжеминировании – были эвакуированы школы, энергообъекты и другие учреждения.
https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786922898.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"
Курскую областную администрацию эвакуировали из-за сообщения о "минировании"