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Детский кардиохирург из США заявил о готовности проводить операции в России - РИА Новости, 05.05.2022
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Детский кардиохирург из США заявил о готовности проводить операции в России
Детский кардиохирург из США заявил о готовности проводить операции в России - РИА Новости, 05.05.2022
Детский кардиохирург из США заявил о готовности проводить операции в России
Руководитель Международной группы детских кардиологов из американского альянса медиков William Novick Global Cardiac Alliance Билл Новик заявил РИА Новости о... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:54
2022-05-05T21:54
в мире
россия
кемерово
кемеровская область
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Руководитель Международной группы детских кардиологов из американского альянса медиков William Novick Global Cardiac Alliance Билл Новик заявил РИА Новости о готовности снова приехать в Россию в 2022 году для проведения операций у детей."С моей стороны нет никаких проблем относительно поездки в Россию", - заявил Новик, отвечая на вопрос о возможности очередного визита в Кемеровскую область.По словам специалиста, в настоящее время остается нерешенным вопрос о выдаче ему новой российской визы, поскольку действующее разрешение на въезд уже истекло."С тех пор, как моя виза истекла, необходимо подаваться на новую. Раньше получение российской визы не было проблемой, но теперь я не знаю", - отметил Новик.При этом медик подчеркнул, что ждет подтверждения российской стороны о готовности принять иностранного специалиста. "Я еще не подавался (на визу), поскольку люди в Кемерово не сказали "Да, мы хотим вас здесь". Они только выразили надежду, что мы сможем приехать в конце года", - добавил он.Ранее группа Новика планировала поездку в Россию в августе 2021 года, но вынуждена был отложить визит из-за увеличения случаев коронавируса в Кемерово. Специалисты альянса собирались провести в Кемерово серию операций различной степени сложности.В 2008-2013 годах группа Новика 13 раз приезжала в Кемерово. За это время удалось прооперировать 152 ребенка, а также помочь подготовить местный персонал к проведению сложных операций самостоятельно.С 2008 года Новик и возглавляемый им альянс кардиохирургов провели в России всего более 400 операций. Группа медиков проводила операции в нескольких городах России, включая Воронеж и Нижний Новгород. В состав организации входит группа специалистов из разных стран, которые в том числе работают в "горячих точках" по всему миру.
https://ria.ru/20220427/stroyka-1785762600.html
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в мире, россия, кемерово, кемеровская область
21:54 05.05.2022
 
Детский кардиохирург из США заявил о готовности проводить операции в России

Детский кардиохирург Билл Новик из США заявил о готовности проводить операции в России

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде
Отделение для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отделение для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Руководитель Международной группы детских кардиологов из американского альянса медиков William Novick Global Cardiac Alliance Билл Новик заявил РИА Новости о готовности снова приехать в Россию в 2022 году для проведения операций у детей.
"С моей стороны нет никаких проблем относительно поездки в Россию", - заявил Новик, отвечая на вопрос о возможности очередного визита в Кемеровскую область.
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По словам специалиста, в настоящее время остается нерешенным вопрос о выдаче ему новой российской визы, поскольку действующее разрешение на въезд уже истекло.
"С тех пор, как моя виза истекла, необходимо подаваться на новую. Раньше получение российской визы не было проблемой, но теперь я не знаю", - отметил Новик.
При этом медик подчеркнул, что ждет подтверждения российской стороны о готовности принять иностранного специалиста. "Я еще не подавался (на визу), поскольку люди в Кемерово не сказали "Да, мы хотим вас здесь". Они только выразили надежду, что мы сможем приехать в конце года", - добавил он.
Ранее группа Новика планировала поездку в Россию в августе 2021 года, но вынуждена был отложить визит из-за увеличения случаев коронавируса в Кемерово. Специалисты альянса собирались провести в Кемерово серию операций различной степени сложности.
В 2008-2013 годах группа Новика 13 раз приезжала в Кемерово. За это время удалось прооперировать 152 ребенка, а также помочь подготовить местный персонал к проведению сложных операций самостоятельно.
С 2008 года Новик и возглавляемый им альянс кардиохирургов провели в России всего более 400 операций. Группа медиков проводила операции в нескольких городах России, включая Воронеж и Нижний Новгород. В состав организации входит группа специалистов из разных стран, которые в том числе работают в "горячих точках" по всему миру.
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