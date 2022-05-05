https://ria.ru/20220505/media-1786968921.html

Гендир Independent Media рассказала, что будет с брендами холдинга

Гендир Independent Media рассказала, что будет с брендами холдинга - РИА Новости, 05.05.2022

Гендир Independent Media рассказала, что будет с брендами холдинга

Генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина в интервью PeopleTalk рассказала об изменениях его брендов после отзыва лицензий. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:56

2022-05-05T12:56

2022-05-05T12:56

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина в интервью PeopleTalk рассказала об изменениях его брендов после отзыва лицензий. Среди них Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping ("Домашний очаг") и Men’s Health. Всего в портфолио компании десять брендов, и большинство реализовывали по лицензии Hearst. "В ближайших планах это количество сохранить", — заявила Веснина.Она отметила, что у проектов, выходивших под брендами Hearst, изменятся названия. Это будут "новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений"."Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате", — утверждает Веснина. По ее словам, сохранятся основной состав команды и технологическая платформа.Что будет с принтом, пока остается открытым вопросом. Компания наблюдает интерес к бумажным изданиям со стороны читателей и рекламодателей, но есть дефицит "мелованной бумаги и компонентов для печати"."Если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем", — объясняет Веснина.При этом она признала, что уход западных брендов стал одной из причин, по которой компания взяла "тайм-аут с выходом некоторых печатных номеров до осени". "Однако наши цифровые площадки гарантируют нам устойчивость и генерируют достаточный для деятельности компании доход", — подчеркнула гендир Independent Media.Американский конгломерат Hearst отозвал свои лицензии у российских изданий в марте 2022 года.

https://ria.ru/20220415/elle-1783663384.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, журналистика, esquire, cosmopolitan