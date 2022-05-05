https://ria.ru/20220505/media-1786968921.html
Гендир Independent Media рассказала, что будет с брендами холдинга
Гендир Independent Media рассказала, что будет с брендами холдинга - РИА Новости, 05.05.2022
Гендир Independent Media рассказала, что будет с брендами холдинга
Генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина в интервью PeopleTalk рассказала об изменениях его брендов после отзыва лицензий. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:56
2022-05-05T12:56
2022-05-05T12:56
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина в интервью PeopleTalk рассказала об изменениях его брендов после отзыва лицензий. Среди них Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping ("Домашний очаг") и Men’s Health. Всего в портфолио компании десять брендов, и большинство реализовывали по лицензии Hearst. "В ближайших планах это количество сохранить", — заявила Веснина.Она отметила, что у проектов, выходивших под брендами Hearst, изменятся названия. Это будут "новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений"."Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате", — утверждает Веснина. По ее словам, сохранятся основной состав команды и технологическая платформа.Что будет с принтом, пока остается открытым вопросом. Компания наблюдает интерес к бумажным изданиям со стороны читателей и рекламодателей, но есть дефицит "мелованной бумаги и компонентов для печати"."Если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем", — объясняет Веснина.При этом она признала, что уход западных брендов стал одной из причин, по которой компания взяла "тайм-аут с выходом некоторых печатных номеров до осени". "Однако наши цифровые площадки гарантируют нам устойчивость и генерируют достаточный для деятельности компании доход", — подчеркнула гендир Independent Media.Американский конгломерат Hearst отозвал свои лицензии у российских изданий в марте 2022 года.
https://ria.ru/20220415/elle-1783663384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, журналистика, esquire, cosmopolitan
Гендир Independent Media рассказала, что будет с брендами холдинга
Гендир Independent Media Веснина пояснила, как изменятся его бренды после отзыва лицензий
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина в интервью PeopleTalk рассказала
об изменениях его брендов после отзыва лицензий.
Среди них Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping ("Домашний очаг") и Men’s Health. Всего в портфолио компании десять брендов, и большинство реализовывали по лицензии Hearst. "В ближайших планах это количество сохранить", — заявила Веснина.
Она отметила, что у проектов, выходивших под брендами Hearst, изменятся названия. Это будут "новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений".
"Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате", — утверждает Веснина.
По ее словам, сохранятся основной состав команды и технологическая платформа.
Что будет с принтом, пока остается открытым вопросом. Компания наблюдает интерес к бумажным изданиям со стороны читателей и рекламодателей, но есть дефицит "мелованной бумаги и компонентов для печати".
"Если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем", — объясняет Веснина.
При этом она признала, что уход западных брендов стал одной из причин, по которой компания взяла "тайм-аут с выходом некоторых печатных номеров до осени".
"Однако наши цифровые площадки гарантируют нам устойчивость и генерируют достаточный для деятельности компании доход", — подчеркнула гендир Independent Media.
Американский конгломерат Hearst отозвал свои лицензии у российских изданий в марте 2022 года.