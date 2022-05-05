https://ria.ru/20220505/makron-1787104251.html

Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос

Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос - РИА Новости, 05.05.2022

Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос

Число французов, доверяющих переизбранному президенту Эммануэлю Макрону, едва превышает 40%, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу газеты... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:59

2022-05-05T22:59

2022-05-05T22:59

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Число французов, доверяющих переизбранному президенту Эммануэлю Макрону, едва превышает 40%, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу газеты Figaro.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.Газета отмечает резкое падение рейтинга Макрона по сравнению с послевыборным периодом в июне 2017 года – тогда доверие победившему президенту выразили 57% респондентов, сейчас – только 41%. Не доверяют Макрону 53% опрошенных.Исследовательская фирма Kantar Public и агентство Epoka проводили онлайн-опрос 1-2 мая. Участие в нем приняли 1000 человек в возрасте 18 лет и старше.

https://ria.ru/20220505/makron-1787058120.html

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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция