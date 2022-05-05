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Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос - РИА Новости, 05.05.2022
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Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос
Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос - РИА Новости, 05.05.2022
Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос
Число французов, доверяющих переизбранному президенту Эммануэлю Макрону, едва превышает 40%, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу газеты... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:59
2022-05-05T22:59
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Число французов, доверяющих переизбранному президенту Эммануэлю Макрону, едва превышает 40%, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу газеты Figaro.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.Газета отмечает резкое падение рейтинга Макрона по сравнению с послевыборным периодом в июне 2017 года – тогда доверие победившему президенту выразили 57% респондентов, сейчас – только 41%. Не доверяют Макрону 53% опрошенных.Исследовательская фирма Kantar Public и агентство Epoka проводили онлайн-опрос 1-2 мая. Участие в нем приняли 1000 человек в возрасте 18 лет и старше.
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция
22:59 05.05.2022
 
Число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%, показал опрос

Опрос по заказу Figaro: число французов, доверяющих Макрону, едва превышает 40%

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Число французов, доверяющих переизбранному президенту Эммануэлю Макрону, едва превышает 40%, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу газеты Figaro.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.
Газета отмечает резкое падение рейтинга Макрона по сравнению с послевыборным периодом в июне 2017 года – тогда доверие победившему президенту выразили 57% респондентов, сейчас – только 41%. Не доверяют Макрону 53% опрошенных.
Исследовательская фирма Kantar Public и агентство Epoka проводили онлайн-опрос 1-2 мая. Участие в нем приняли 1000 человек в возрасте 18 лет и старше.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 17:29
Партия Макрона сменит название
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранция
 
 
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