22:53 05.05.2022 (обновлено: 01:08 06.05.2022)
Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине
Лукашенко призвал Запад сделать "шаг навстречу", чтобы остановить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине, и призвал Запад сделать "шаг навстречу".
"Заявляю прямо сейчас вам: этот конфликт нужно прекратить, он никому не нужен. Гибнут люди. Надо прекратить. Знаю позицию России 100%. Предполагаю позицию Запада. Интересы уже здесь столкнулись, и вы это не отрицаете даже", - сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Associated Press. Отрывок беседы приводит в четверг Sputnik Беларусь.
Лукашенко акцентировал внимание на важности в первую очередь прекратить конфликт. "Хотелось бы, чтобы Запад услышал. Плохой Путин (президент России – ред.), хороший Путин, Россия правильно, неправильно поступила… Повторяю: не сейчас надо обсуждать этот вопрос! Сейчас надо остановить войну! Потом разберемся. Сделайте этот шаг навстречу "плохому" Путину, сделайте этот шаг", - сказал он.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине, если не прекратить его, может перейти на иной уровень. "Сейчас такой момент, когда этот конфликт перейдет на качественно новый уровень, и его уже будет остановить сложно. И не дай бог, мы дойдем до ядерного конфликта. Это будет всё! Поэтому давайте его остановим", - призвал Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.