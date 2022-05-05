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Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787115539.html
Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине
Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.05.2022
Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине, и призвал Запад сделать "шаг навстречу". РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T22:53
2022-05-06T01:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине, и призвал Запад сделать "шаг навстречу"."Заявляю прямо сейчас вам: этот конфликт нужно прекратить, он никому не нужен. Гибнут люди. Надо прекратить. Знаю позицию России 100%. Предполагаю позицию Запада. Интересы уже здесь столкнулись, и вы это не отрицаете даже", - сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Associated Press. Отрывок беседы приводит в четверг Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что конфликт на Украине, если не прекратить его, может перейти на иной уровень. "Сейчас такой момент, когда этот конфликт перейдет на качественно новый уровень, и его уже будет остановить сложно. И не дай бог, мы дойдем до ядерного конфликта. Это будет всё! Поэтому давайте его остановим", - призвал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко, белоруссия
22:53 05.05.2022 (обновлено: 01:08 06.05.2022)
 
Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине

Лукашенко призвал Запад сделать "шаг навстречу", чтобы остановить конфликт на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине, и призвал Запад сделать "шаг навстречу".
"Заявляю прямо сейчас вам: этот конфликт нужно прекратить, он никому не нужен. Гибнут люди. Надо прекратить. Знаю позицию России 100%. Предполагаю позицию Запада. Интересы уже здесь столкнулись, и вы это не отрицаете даже", - сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Associated Press. Отрывок беседы приводит в четверг Sputnik Беларусь.
Лукашенко акцентировал внимание на важности в первую очередь прекратить конфликт. "Хотелось бы, чтобы Запад услышал. Плохой Путин (президент России – ред.), хороший Путин, Россия правильно, неправильно поступила… Повторяю: не сейчас надо обсуждать этот вопрос! Сейчас надо остановить войну! Потом разберемся. Сделайте этот шаг навстречу "плохому" Путину, сделайте этот шаг", - сказал он.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине, если не прекратить его, может перейти на иной уровень. "Сейчас такой момент, когда этот конфликт перейдет на качественно новый уровень, и его уже будет остановить сложно. И не дай бог, мы дойдем до ядерного конфликта. Это будет всё! Поэтому давайте его остановим", - призвал Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 19:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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