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Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022
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Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко
Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022
Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко
Силой впихивать ЛНР и ДНР в состав Украины сейчас бесперспективно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:58
2022-05-05T21:58
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Силой впихивать ЛНР и ДНР в состав Украины сейчас бесперспективно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Восток Украины - Донбасс, Луганск - можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас… Там сегодня независимые государства - они объявили себя. Проводи любой референдум - люди подтвердят свою независимость - Луганская и Донецкая республики. С этим надо пока согласиться. Не надо их впихивать сейчас в состав Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать не прекращению конфликта, а нагнетанию, эскалации", - сказал Лукашенко в интервью агентству Associated Press. Отрывок беседы приводит Sputnik Беларусь..По мнению белорусского президента, с 2015 года была упущена возможность заинтересовать жителей этих регионов находиться в составе Украины, а теперь понадобится длительный период, чтобы убедить их в обратном. "Сегодня уже и не Россия, и не Украина будут решать (вопрос о статусе этих территорий), а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет, как с ними разберутся", - подчеркнул он.При этом Лукашенко считает, что для России присоединение Луганска и Донецка стало бы огромной дополнительной нагрузкой. "У России территории и так хватает", - сказал он.Между тем президент заметил, что "Россия не может себе позволить, чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека". По его словам, США придерживаются аналогичной политики по отношению к защите своих граждан. "Я знаю политику США и ее в этом плане поддерживаю: если только вашего гражданина, американца, где-то обидят, вы бросаете всю мощь государства, чтобы его защитить. Почему вы лишаете этого права Россию?" - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015825.html
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украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко
21:58 05.05.2022
 
Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Силой впихивать ЛНР и ДНР в состав Украины сейчас бесперспективно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Восток Украины - Донбасс, Луганск - можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас… Там сегодня независимые государства - они объявили себя. Проводи любой референдум - люди подтвердят свою независимость - Луганская и Донецкая республики. С этим надо пока согласиться. Не надо их впихивать сейчас в состав Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать не прекращению конфликта, а нагнетанию, эскалации", - сказал Лукашенко в интервью агентству Associated Press. Отрывок беседы приводит Sputnik Беларусь..
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 15:15
Лукашенко назвал цели США в конфликте на Украине
По мнению белорусского президента, с 2015 года была упущена возможность заинтересовать жителей этих регионов находиться в составе Украины, а теперь понадобится длительный период, чтобы убедить их в обратном. "Сегодня уже и не Россия, и не Украина будут решать (вопрос о статусе этих территорий), а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет, как с ними разберутся", - подчеркнул он.
При этом Лукашенко считает, что для России присоединение Луганска и Донецка стало бы огромной дополнительной нагрузкой. "У России территории и так хватает", - сказал он.
Между тем президент заметил, что "Россия не может себе позволить, чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека". По его словам, США придерживаются аналогичной политики по отношению к защите своих граждан. "Я знаю политику США и ее в этом плане поддерживаю: если только вашего гражданина, американца, где-то обидят, вы бросаете всю мощь государства, чтобы его защитить. Почему вы лишаете этого права Россию?" - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Журналисты работают за ноутбуками, Китай - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 08:00
Войну отдали в услужение лживой пропаганде
 
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