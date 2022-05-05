https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787095431.html

Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко

Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022

Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко

Силой впихивать ЛНР и ДНР в состав Украины сейчас бесперспективно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:58

2022-05-05T21:58

2022-05-05T21:58

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Силой впихивать ЛНР и ДНР в состав Украины сейчас бесперспективно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Восток Украины - Донбасс, Луганск - можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас… Там сегодня независимые государства - они объявили себя. Проводи любой референдум - люди подтвердят свою независимость - Луганская и Донецкая республики. С этим надо пока согласиться. Не надо их впихивать сейчас в состав Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать не прекращению конфликта, а нагнетанию, эскалации", - сказал Лукашенко в интервью агентству Associated Press. Отрывок беседы приводит Sputnik Беларусь..По мнению белорусского президента, с 2015 года была упущена возможность заинтересовать жителей этих регионов находиться в составе Украины, а теперь понадобится длительный период, чтобы убедить их в обратном. "Сегодня уже и не Россия, и не Украина будут решать (вопрос о статусе этих территорий), а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет, как с ними разберутся", - подчеркнул он.При этом Лукашенко считает, что для России присоединение Луганска и Донецка стало бы огромной дополнительной нагрузкой. "У России территории и так хватает", - сказал он.Между тем президент заметил, что "Россия не может себе позволить, чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека". По его словам, США придерживаются аналогичной политики по отношению к защите своих граждан. "Я знаю политику США и ее в этом плане поддерживаю: если только вашего гражданина, американца, где-то обидят, вы бросаете всю мощь государства, чтобы его защитить. Почему вы лишаете этого права Россию?" - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015825.html

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко