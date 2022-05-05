https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015825.html

Лукашенко назвал цели США в конфликте на Украине

Лукашенко назвал цели США в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко назвал цели США в конфликте на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте на Украине, заявил, что цель США - разобраться с РФ, а потом с Китаем. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:15

2022-05-05T15:15

2022-05-05T15:29

александр лукашенко

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте на Украине, заявил, что цель США - разобраться с РФ, а потом с Китаем."США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить РФ в войне с Украиной. Это их цель - разобраться с Россией, а потом с Китаем", - заявил Лукашенко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.Он также обвинил Запад, в особенности Вашингтон, в разжигании конфликта между Россией и Украиной.РФ ранее направила западным странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/lukashenko-1787010085.html

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александр лукашенко, белоруссия, россия, китай, сша