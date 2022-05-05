https://ria.ru/20220505/lifty-1787207542.html
Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году
Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году - РИА Новости, 06.05.2022
Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году
Более 190 лифтов заменят в северном административном округе Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T13:27
2022-05-05T13:27
2022-05-06T14:39
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 190 лифтов заменят в северном административном округе Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Более 190 лифтов заменим в САО в этом году. Работы проведем в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - сказано в сообщении.Сообщается, что 12 подъемников – установят в здании на 16 этажей в районе Коптево по адресу проезда Черепановых, дом 36. Лифтовое оборудование будет заменено в здании в Бескудниковском районе на 22 этажей по адресу Дмитровское шоссе, дом 64, корпус 4. Новые лифты будут установлены в доме 44 на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт.В комплексе дополнили, что всего по Москве в этом году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. Наибольшее количество – в ЮВАО (391), ЮАО – (351) и ЮЗАО (315).
https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786631608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ювао (москва)
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 190 лифтов заменят в северном административном округе Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Более 190 лифтов заменим в САО в этом году. Работы проведем в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - сказано в сообщении.
Сообщается, что 12 подъемников – установят в здании на 16 этажей в районе Коптево по адресу проезда Черепановых, дом 36. Лифтовое оборудование будет заменено в здании в Бескудниковском районе на 22 этажей по адресу Дмитровское шоссе, дом 64, корпус 4. Новые лифты будут установлены в доме 44 на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт.
В комплексе дополнили, что всего по Москве
в этом году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. Наибольшее количество – в ЮВАО
(391), ЮАО – (351) и ЮЗАО (315).