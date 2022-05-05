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Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году - РИА Новости, 06.05.2022
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Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году
Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году - РИА Новости, 06.05.2022
Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году
Более 190 лифтов заменят в северном административном округе Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T13:27
2022-05-06T14:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ювао (москва)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 190 лифтов заменят в северном административном округе Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Более 190 лифтов заменим в САО в этом году. Работы проведем в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - сказано в сообщении.Сообщается, что 12 подъемников – установят в здании на 16 этажей в районе Коптево по адресу проезда Черепановых, дом 36. Лифтовое оборудование будет заменено в здании в Бескудниковском районе на 22 этажей по адресу Дмитровское шоссе, дом 64, корпус 4. Новые лифты будут установлены в доме 44 на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт.В комплексе дополнили, что всего по Москве в этом году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. Наибольшее количество – в ЮВАО (391), ЮАО – (351) и ЮЗАО (315).
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москва, ювао (москва)
13:27 05.05.2022 (обновлено: 14:39 06.05.2022)
 

Более 190 лифтов заменят на севере Москвы в этом году

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкКнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома.
Кнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома. - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 190 лифтов заменят в северном административном округе Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Более 190 лифтов заменим в САО в этом году. Работы проведем в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - сказано в сообщении.
Проектное решение благоустройства Конюшковской улицы в Москве
3 мая, 12:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы
Сообщается, что 12 подъемников – установят в здании на 16 этажей в районе Коптево по адресу проезда Черепановых, дом 36. Лифтовое оборудование будет заменено в здании в Бескудниковском районе на 22 этажей по адресу Дмитровское шоссе, дом 64, корпус 4. Новые лифты будут установлены в доме 44 на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт.
В комплексе дополнили, что всего по Москве в этом году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. Наибольшее количество – в ЮВАО (391), ЮАО – (351) и ЮЗАО (315).
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЮВАО (Москва)
 
 
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