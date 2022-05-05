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Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела
Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела - РИА Новости, 05.05.2022
Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела
Поврежденная в результате обстрела сеть электроснабжения в селе Нехотеевка Белгородской области восстановлена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:12
2022-05-05T19:12
2022-05-05T20:19
происшествия
жкх
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Поврежденная в результате обстрела сеть электроснабжения в селе Нехотеевка Белгородской области восстановлена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В четверг губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, повреждены пять домовладений и линия электропередачи."Поврежденная сеть электроснабжения в Нехотеевке восстановлена", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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украина
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Последствия обстрелов белгородской Нехотеевки со стороны Украины
Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу со стороны Украины. Пострадавших среди мирного населения нет. В результате обстрелов были повреждены пять домовладений и линия электропередачи.
2022-05-05T19:12
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происшествия, жкх, украина
19:12 05.05.2022 (обновлено: 20:19 05.05.2022)
Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела
Губернатор Гладков: под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела