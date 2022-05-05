https://ria.ru/20220505/lep-1787077337.html

Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела

Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела - РИА Новости, 05.05.2022

Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела

Поврежденная в результате обстрела сеть электроснабжения в селе Нехотеевка Белгородской области восстановлена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:12

2022-05-05T19:12

2022-05-05T20:19

происшествия

жкх

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Поврежденная в результате обстрела сеть электроснабжения в селе Нехотеевка Белгородской области восстановлена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В четверг губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, повреждены пять домовладений и линия электропередачи."Поврежденная сеть электроснабжения в Нехотеевке восстановлена", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220501/pozhar-1786483810.html

украина

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Последствия обстрелов белгородской Нехотеевки со стороны Украины Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу со стороны Украины. Пострадавших среди мирного населения нет. В результате обстрелов были повреждены пять домовладений и линия электропередачи. 2022-05-05T19:12 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, украина