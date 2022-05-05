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Швыдкой: угроз для культурной собственности России за рубежом нет - РИА Новости, 05.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220505/kultura-1786916911.html
Швыдкой: угроз для культурной собственности России за рубежом нет
Швыдкой: угроз для культурной собственности России за рубежом нет - РИА Новости, 05.05.2022
Швыдкой: угроз для культурной собственности России за рубежом нет
Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что никаких угроз для культурной собственности РФ за... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:29
2022-05-05T09:41
культура
россия
культура
михаил швыдкой
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом нет.Речь идет о произведениях Василия Кандинского, отправленных на выставку в Сеул, а также о работах Карла Фаберже, которые экспонируются в Лондоне.Выставка "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи. Картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов, об этом сообщалось 19 апреля."Всё находится в работе, идут проработки всех логистических цепочек для возвращения, потому что не все возможно сегодня чисто логистически вернуть. Вот и вся история. Пока никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом я не вижу", — рассказал Швыдкой, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится возвращение работ Кандинского из Южной Кореи в Россию.Что касается экспонатов, уехавших в музей Виктории и Альберта в Лондоне, российская сторона, по словам Швыдкого, активно работает с английской.Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая."С экспонатами Фаберже все то же самое — мы работаем с англичанами, мы находимся с ними, так сказать, в рабочем режиме", — сказал он.Относительно сроков возвращения произведений Кандинского и Фаберже собеседник агентства сообщил, что они пока неизвестны.
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россия, культура, михаил швыдкой
09:29 05.05.2022 (обновлено: 09:41 05.05.2022)
 
Швыдкой: угроз для культурной собственности России за рубежом нет

Швыдкой: никаких угроз для культурной собственности России за рубежом нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом нет.
Речь идет о произведениях Василия Кандинского, отправленных на выставку в Сеул, а также о работах Карла Фаберже, которые экспонируются в Лондоне.
Выставка "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи. Картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов, об этом сообщалось 19 апреля.
"Всё находится в работе, идут проработки всех логистических цепочек для возвращения, потому что не все возможно сегодня чисто логистически вернуть. Вот и вся история. Пока никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом я не вижу", — рассказал Швыдкой, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится возвращение работ Кандинского из Южной Кореи в Россию.
Что касается экспонатов, уехавших в музей Виктории и Альберта в Лондоне, российская сторона, по словам Швыдкого, активно работает с английской.
Ряд российских культурных учреждений, включая Музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском Музее Виктории и Альберта. Всего российской стороной было предоставлено порядка 10 предметов. Выставка открылась в ноябре и продлится до 8 мая.
"С экспонатами Фаберже все то же самое — мы работаем с англичанами, мы находимся с ними, так сказать, в рабочем режиме", — сказал он.
Относительно сроков возвращения произведений Кандинского и Фаберже собеседник агентства сообщил, что они пока неизвестны.
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