https://ria.ru/20220505/krym-1787058980.html

В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом закрытых аэропортов

В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом закрытых аэропортов - РИА Новости, 05.05.2022

В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом закрытых аэропортов

В Крыму наладили процесс перевозки пассажиров с учетом временного закрытия аэропорта Симферополя, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:40

2022-05-05T17:40

2022-05-05T17:40

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

керчь

таманский полуостров

республика крым

туризм

туристы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. В Крыму наладили процесс перевозки пассажиров с учетом временного закрытия аэропорта Симферополя, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."Авиасообщение, которое составляло порядка 30 процентов от общего турпотока в Крым, частично перекрывается ж/д сообщением, объемы которого выросли в два раза по сравнению с прошлым годом", — говорится в релизе.Автобусы — еще один вариант добраться до черноморских курортов. По данным пресс-службы, многие крупные отели Крыма уже наладили доставку туристов от Крымского моста как со стороны Керчи, так и со стороны Таманского полуострова.

https://ria.ru/20220505/aviaperevozki-1786914100.html

керчь

таманский полуостров

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), керчь, таманский полуостров, республика крым, туризм, туристы, курорт