https://ria.ru/20220505/krym-1787058980.html
В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом закрытых аэропортов
В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом закрытых аэропортов - РИА Новости, 05.05.2022
В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом закрытых аэропортов
В Крыму наладили процесс перевозки пассажиров с учетом временного закрытия аэропорта Симферополя, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:40
2022-05-05T17:40
2022-05-05T17:40
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
керчь
таманский полуостров
республика крым
туризм
туристы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. В Крыму наладили процесс перевозки пассажиров с учетом временного закрытия аэропорта Симферополя, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."Авиасообщение, которое составляло порядка 30 процентов от общего турпотока в Крым, частично перекрывается ж/д сообщением, объемы которого выросли в два раза по сравнению с прошлым годом", — говорится в релизе.Автобусы — еще один вариант добраться до черноморских курортов. По данным пресс-службы, многие крупные отели Крыма уже наладили доставку туристов от Крымского моста как со стороны Керчи, так и со стороны Таманского полуострова.
https://ria.ru/20220505/aviaperevozki-1786914100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), керчь, таманский полуостров, республика крым, туризм, туристы, курорт
В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом закрытых аэропортов
В Крыму наладили процесс перевозки туристов с учетом временного закрытия аэропортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. В Крыму наладили процесс перевозки пассажиров с учетом временного закрытия аэропорта Симферополя, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"В Крыму делается все возможное, чтобы наши гости чувствовали себя как дома, отдыхали и наслаждались теми уникальными возможностями, которые дает регион", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Авиасообщение, которое составляло порядка 30 процентов от общего турпотока в Крым, частично перекрывается ж/д сообщением, объемы которого выросли в два раза по сравнению с прошлым годом", — говорится в релизе.
Автобусы — еще один вариант добраться до черноморских курортов. По данным пресс-службы, многие крупные отели Крыма уже наладили доставку туристов от Крымского моста как со стороны Керчи, так и со стороны Таманского полуострова.