https://ria.ru/20220505/krasnogorsk-1787026874.html
Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске
Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске - РИА Новости, 05.05.2022
Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в городском округе Красногорск, сообщает... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:50
2022-05-05T15:50
2022-05-05T15:50
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красногорск
московская область (подмосковье)
строительство
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба облправительства."Детский госпиталь очень важен для Московской области – это президентский проект. Современное здание площадью 110 тысяч квадратных метров. Мы регулярно бываем здесь, чтобы убедиться в качестве и соблюдении сроков строительства. Работы идут 24 часа в сутки, объем очень большой и делаем все, чтобы сдать этот проект досрочно", - приводятся в сообщении слова губернатора.Он добавил, что на сегодняшний день по вопросам импортозамещения систем автоматики, кондиционирования и технологических узлов найдена альтернатива в лице российских производителей.Как отмечается в пресс-релизе, областная больница будет располагаться всего в 20 минутах ходьбы от станции метро "Митино" и в 3 километрах от МКАД.Высокотехнологичную помощь по ОМС здесь ежегодно смогут получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. В учреждении расположится стационар на 420 коек, диагностический центр на 300 посещений в смену и 28 специализированных отделений, включая скорую помощь.Строительство Московской областной детской больницы планируется завершить раньше срока - в первом квартале 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, московская область (подмосковье), строительство
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба облправительства.
"Детский госпиталь очень важен для Московской области
– это президентский проект. Современное здание площадью 110 тысяч квадратных метров. Мы регулярно бываем здесь, чтобы убедиться в качестве и соблюдении сроков строительства. Работы идут 24 часа в сутки, объем очень большой и делаем все, чтобы сдать этот проект досрочно", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Он добавил, что на сегодняшний день по вопросам импортозамещения систем автоматики, кондиционирования и технологических узлов найдена альтернатива в лице российских производителей.
Как отмечается в пресс-релизе, областная больница будет располагаться всего в 20 минутах ходьбы от станции метро "Митино" и в 3 километрах от МКАД.
Высокотехнологичную помощь по ОМС здесь ежегодно смогут получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. В учреждении расположится стационар на 420 коек, диагностический центр на 300 посещений в смену и 28 специализированных отделений, включая скорую помощь.
Строительство Московской областной детской больницы планируется завершить раньше срока - в первом квартале 2024 года.